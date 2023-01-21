Вакарчук рассказал о последнем разговоре с Монастырским и показал трогательный подарок от министра

Лидер группы "Океан Эльзы", волонтер Святослав Вакарчук рассказал о трогательном подарке, который ему когда-то сделал погибший во время падения вертолета в Броварах министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

На странице в Instagram Вакарчук разместил фотографию, где изображен рядом с Монастырским и со скрипкой в руках.

Музыкант вспомнил разговор с министром в прошлом году. Монастырский позвонил Вакарчуку, чтобы поздравить его с днем рождения:

"В прошлом году в свой день рождения я был в Харьковской области, где еще шли боевые действия. Когда уже подъезжал к Харькову, меня набрал Денис Монастырский, поздравить, и в разговоре спросил, где я, собственно, сейчас. Услышав где, сказал: "Как вернешься в Киев, заходи. Есть подарок, символический". Когда встретились, он вынес маленький футляр, в котором была старенькая детская скрипка. Тогда же рассказал, что это скрипка из музыкальной школы именно в Харькове. Школы, которую разбомбили русские, а скрипка чудом уцелела... Откровенно, это был один из самых трогательных подарков, которые я получал за всю свою жизнь", – рассказал Святослав.

Денис Монастырский и Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Музыкант поделился этой историей именно сегодня, ведь сегодня, 21 января, в Киеве проходит церемония прощания с руководством МВД, погибшего в результате падения вертолета в Броварах. В последний путь провожают министра Дениса Монастырского, первого замминистра Евгения Енина и государственного секретаря Юрия Лубковича.

Вакарчук также рассказал, что последним сообщением, которое ему прислал Монастырский, был флаг Украины:

"Сегодня мы прощаемся с ним, с Женей Ениным, со всеми, кто погиб в вертолете в Броварах. Сильные, смелые, человечные (именно так о них говорят все, кто имел возможность общаться лично), настоящие профессионалы и патриоты. Огромная потеря для нашей государства... PS последним сообщением, которое я получил от Дениса в переписке, был украинский флаг...", — поделился артист.

Напомним, что 18 января в Броварах произошла авиакатастрофа. Вертолет, в котором находилось руководство МВД, экипаж воздушного судна, упал на детский сад в Броварах. В результате трагедии все находившиеся в вертолете погибли. По данным Нацполиции, в общей сложности число погибших — 14 человек, в том числе ребенок. В больницу попали 30 человек, в том числе 12 детей.

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