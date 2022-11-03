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Вакарчук рассказал о встречах с семьей во время войны: "Видел их буквально несколько дней"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
396
Время на прочтение
2 мин
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Вакарчук рассказал о встречах с семьей во время войны: "Видел их буквально несколько дней"

Святослав Вакарчук

Певец не может часто видеться с маленькими детьми.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал, как часто ему удается видеться с семьей во время полномасштабной войны в Украине.

Музыкант, который в июле этого года во второй раз стал отцом, признался, что не имеет возможности часто видеться с семьей. В начале войны Вакарчук вообще не встречался с близкими, ведь все время посвятил борьбе с врагом.

"Первые три месяца не видел их вообще. Это было невозможно. Я понимал, что я должен сконцентрироваться на самом главном. Когда фронт, если можно так сказать, стабилизировался, я понял, что есть момент, когда можно увидеться. Когда есть возможность выкроить время, я так это делаю", — рассказал Вакарчук в интервью Forbes Ukraine.

Также Святослав поделился своими эмоциями после рождения дочери. По словам певца, сейчас маленькие дети дарят ему веру и силу.

"С одной стороны можно сказать: "Боже, как тяжело, что во время войны рождаются дети". А с другой стороны, если бы у меня не было маленького сына и дочери, которые дают безумную энергию и силу, возможно, мне было бы труднее переживать эту войну. Хорошо, что у меня есть такой оберег", — поделился Вакарчук.

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Дата публикации
Просмотры
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