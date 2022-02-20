Вакарчук растрогал историей песни "Мить" о раненом бойце АТО: "Пролежал трое суток на снегу"

Композицию группа "Океан Эльзы" представила в 2015 году.

На шоу "Голос країни-12" пришел учитель английского языка из Винницкой области — Александр Захаров.

На сцене Александр спел песню группы "Океан Эльзы" — "Мить". Но ему не удалось развернуть ни одно кресло. В частности, Святослав Вакарчук поделился, почему не нажал на кнопку. Он отметил, что если бы участник выбрал другой его лирический трек, то, возможно, звезда мог бы отвлечься от контекста этой композиции и нажал бы на кнопку. Как оказалось, "Мить" Вакарчук написал о бойце АТО.

"История такова: это было под Дебальцево, где украинские солдаты попали в брутальное окружение. Одного парня ранили, осколком гранаты ему оторвало руку. Это был февраль. Он потерял сознание, но пролежал почти трое суток и выжил. Поскольку он лежал долго на снегу, обморозил все, он потерял еще и две ноги. Я очень переживал, как я его увижу, а когда я его увидел – он улыбался. Был счастлив, что он жив, пережил все это и имеет возможность дышать и видеть мир. Он настолько меня тогда вдохновил. Весна, которая наступает через мгновение — о нем", — поделился певец.

Также Вакарчук добавил, что мужчина, имя которого Вадим Долгорук, женился и воспитывает дочь. Они дружат и вместе ходят на футбол.

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