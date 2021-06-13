Вакарчук разводится: поэт Рыбчинский намекнул, что певец начал роман с Лялей ради карьеры

Продюсер Евгений Рыбчинский прокомментировал развод экс-возлюбленных.

Украинский поэт и продюсер Евгений Рыбчинский прокомментировал развод музыканта Святослава Вакарчука и стилиста Ляли Фонаревой.

На своей странице в Facebook он рассказал о жизни звездной экс-пары и намекнул, что певец начал отношения с Лялей ради карьеры, пишет "Главком".

Так, Евгений отметил, что знает Славу и Лялю с середины 90-х. Он написал, что тогда Вакарчук только начинал свой творческий путь и цеплялся за любую возможность "показаться в телевизоре", а Ляля была женой его известного друга.

"Статус Славы тогда был довольно неопределенный, сотни таких мальчишек пытались взять штурмом "Мелораму" и "Территория А". Кому-то повезло, а кому-то меньше, селяви. А статус Фонаревой наоборот: жена владельца салонов VT, модного, перспективного и влиятельного стилиста. Когда Ляля ушла от Тарасюка к Вакарчуку многие просто пожали плечами, потому что тогда это был странный выбор. А для Славы это была, пожалуй, первая в жизни победа, за которой затем последовали и известность, и популярность, и богатство, и влиятельность и все остальные", — говорится в сообщении.

nashasvadba.net

Также Рыбчинский поддержал Фонареву и отметил, что у нее есть достоинство. Поэт добавил, что именно Ляля сделала из Вакарчука звезду, но и сейчас остается в тени.

"20 лет спустя Слава решил идти дальше и просил не судить строго. Да и никто не судит, разобраться бы в своих пенатах. Просто все когда-то заканчивается: молодость, красота, известность, здоровье, деньги, жизнь... Но всегда следует оставаться человеком. Просто хочется выразить респект Ляле, которая приложила все усилия, чтобы сделать из Славы звезду, отдала лучшие годы жизни, оставаясь вечно в тени его "звездности", и за 20 с лишним лет не вышла замуж и не спекулировала фамилией мужа как многие другие. Уверен, она и сейчас остается в тени. Поскольку в Ляли есть достоинство. А у Вакарчука — все остальное", — отметил поэт.

Впрочем, вскоре композитор удалил свой пост со страницы. Вместо этого Евгений оставил короткое сообщение: "Пусть Вакарчуки-Фонаревы живут своей жизнью. Нам свою делать!".

facebook.com/ERibchinskiy

Напомним, сам Евгений Рыбчинский попал в скандал из-за своего развода. Так, экс-жена поэта рассказала, что он оставил их троих детей без жилья и денег.

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