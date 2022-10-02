Вакарчук с жителями Изюма трогательно спел "Червону руту" на фоне разрушенного города

Певец Святослав Вакарчук устроил небольшой концерт для жителей освобожденного от российских захватчиков Изюма, Харьковской области.

"Истерзанный, суровый, но свободный город. И люди — уставшие, сосредоточенные, но с такой надеждой в глазах! Люди, которые очень нуждаются в всей поддержке, и это не только о прямой гуманитарной помощи, что крайне важно, но и теплое слово, улыбку, просто внимание", – рассказал Вакарчук.

Также на своей странице в Facebook исполнитель поделился трогательным видео, на котором вместе с жителями города спел легендарную песню "Червона рута". Как рассказал лидер "Океан Эльзы", люди сами подошли к нему и попросили спеть вместе.

"Послушайте, как поет Изюм 'Червону руту". И вот из чего эти решисты решили, что смогут покорить наших людей?", — заметил артист.

Изюм. Измученный, суровый, но свободный город. И люди – уставшие, сосредоточенные, но с такой надеждой в глазах! Люди, которые очень нуждаются во всей поддержке, и это не только о прямой гуманитарной помощи, что очень важно, но и теплое слово, улыбку, просто внимание. Увидели на улице, спрашивают: — "А можете спеть? А можем немного спеть вместе?" — "Конечно, вместе мы можем все!" Послушайте, как поет Изюм 'Красную руту'. И вот с чего эти решисты решили, что смогут покорить наших людей? Опубликовано Святославом Вакарчуком Суббота, 1 октября 2022 г.

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