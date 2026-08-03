Вакарчук шокировал признанием об украинских хитах и назвал причину недовольства: "Все эти песни кринж"

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук откровенно рассказал, почему в юности не воспринимал украинские песни.

Музыкант поделился неожиданными воспоминаниями о своих подростковых годах. Артист говорит, что сегодня совершенно иначе оценивает украинскую эстраду прошлых десятилетий. То, что когда-то вызывало у него лишь иронию, со временем он переосмыслил. Более того, сейчас исполнитель убежден, что настоящая проблема заключалась вовсе не в самих композициях. Об этом Вакарчук рассказал в подкасте Unzip.

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«Если я скажу тебе так: когда я был 15-летним парнем, я смеялся над ними, для меня все эти песни были кринж. Я считал, что слушать все это совершенно невозможно», — признался певец.

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Святослав Вакарчук / © скриншот с видео

Со временем отношение артиста кардинально изменилось. По его словам, с годами он понял, что многие украинские хиты на самом деле отличаются сильными текстами, яркими мелодиями и запоминающимися припевами. При этом устаревшее звучание и неудачные аранжировки часто создавали ложное впечатление об этих композициях. Именно поэтому сейчас музыкант называет немало таких песен настоящей классикой.

«Кому-то было выгодно превращать украинскую популярную музыку в кринж. Это делалось сознательно. Но, тем не менее, многие из них дошли до слушателей, и слава Богу, что дошли», — заявил музыкант.

Святослав Вакарчук / © скриншот с видео

Вакарчук также отметил, что до наших дней сохранилась лишь небольшая часть действительно сильных композиций. По его мнению, качественный материал нередко терялся среди большого количества слабых песен, из-за чего в обществе и сформировался стереотипный образ украинской эстрады. В то же время артист рад, что лучшие композиции все же выдержали испытание временем, ведь сегодня он называет их тексты, мелодии и музыкальные ходы гениальными.

Напомним, недавно Святослав Вакарчук поделился очаровательными фотографиями дочери и сына и нежно обратился к их матери.

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