Вакарчук в памятный день показался на могиле отца: какой памятник установили Ивану Вакарчуку

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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Сегодня, 4 апреля, исполняется ровно пять лет с момента тяжелой потери украинского физика, политика и общественного деятеля Ивана Вакарчука.

В памятный день на могилу к академику пришли его близкие, знакомые и семья. В своем фотоблоге сын физика, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук показал, как прошло почтение памяти родного человека. В частности, сообщил, что состоялось установка памятника отцу на Лычаковском кладбище во Львове. Музыкант также раскрыл его символизм. Так, изображенный символ напоминает о деле жизни физика и является олицетворением его силы духа.

Памятник Ивану Вакарчуку и рядом Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Памятник Ивану Вакарчуку / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Памятник Ивану Вакарчуку / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Сегодня пять лет, как нет отца. Во Львове 20 градусов тепла. Настоящая весна. Именно в столь прекрасный день состоялось открытие памятника на могиле Ивана Вакарчука. Я очень горжусь этим памятником. Я благодарю Бога за идею, с которой я жил эти годы. Благодарю талантливого и глубокого скульптора Владимира Одреховского за прекрасное воплощение этой идеи. Лист бумаги, на которой изображена буква “Пси”, – пожалуй, наиболее употребляемый символ в теоретической физике, является также символом духовной силы и характеризует папу таким, каким он был. Глубоким, но простым. Гармоничным, но необъятным. Я помню, как маленьким лазил по полу, на котором лежали папины формулы. И этот символ просто как фотография моей памяти", - написал Святослав Вакарчук.

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Иван Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Навестить отца и мужа пришел также младший брат вокалиста Олег и их мама Светлана Александровна. В свою очередь, артист поблагодарил всех от имени членов семьи и почтил память покойного папы.

"Мы с мамой и Олегом благодарим всех кто сегодня пришел на открытие. Это большая честь и удовольствие для нас. Папа, спасибо тебе за все! Я люблю тебя! Мы все тебя любим!" – растрогал солист.

Святослав Вакарчук с мамой возле могилы Ивана Вакарчука / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук с мамой возле могилы Ивана Вакарчука / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Напомним, недавно Святослав Вакарчук раскрыл правду о своей зарплате в ВСУ и куда действительно идут деньги.