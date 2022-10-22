Вакарчук вместе с военными обратился к российским оккупантам с передовой: "Вы уже проиграли"

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук прямо с передовой обратился к российским оккупантам, которые продолжают наносить удары по мирным городам Украины.

На своей странице в Facebook музыкант поделился фотографиями с военнослужащими из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода и сказал, что ждет армию РФ. Музыкант заверил, что победа обязательно последует за нами.

Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

"Нелюдям, которые подло бьют своими ракетами по гражданским людям и украинским городам, мы с ребятами из 28 ОМБр имени Рыцарей зимнего похода, можем сказать только одно — вы уже проиграли. Вы ничего не можете противопоставить нашим воинам на поле боя и являетесь банальными, крупнейшими в мире на сегодняшний день террористами", — написал Вакарчук.

Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Напомним, что после массированного ракетного обстрела по Украине 10 октября Святослав Вакарчук спел на пешеходном мосту в Киеве, в который также попала ракета оккупантов.

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