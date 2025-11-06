Вакарчук впервые показал экс-девушку, с которой встречался до Фонаревой: как она повлияла на "Океан Эльзы"

Святослав Вакарчук

Солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые показал свою бывшую девушку, с которой встречался до гражданской жены Ляли Фонаревой.

На днях состоялся допремьерный показ документального фильма "Океан Эльзы: Наблюдение шторма", где побывала журналистка ТСН.ua Анна Севастьянова. В ленте рассказывается о рождении группы "Океан Эльзы". Но в картине также нашлось место и для личной жизни артистов, которая тоже сыграла не последнюю роль в развитии коллектива.

В частности, Святослав Вакарчук рассекретил, как познакомился с музыкантами Павлом Гудимовым и Юрием Хусточкой. К слову, именно с ними, а также барабанщиком Денисом Глининым, и был создан "Океан Эльзы".

Оказывается, судьбоносное знакомство не обошлось без девушки. На тот момент Святослав встречался с красавицей Асей Трубецкой, которая и взяла его с собой на одну из вечеринок, где был Гудимов и Хусточка. Это впервые Святослав Вакарчук приоткрыл тайну своих бывших отношений.

Святослав Вакарчук и Ася Трубецка / © tsn.ua

К слову, эти и другие подробности о группе "Океан Эльзы" можно увидеть в документальном фильме. "Океан Эльзы: Наблюдение шторма" стартует в прокате с 6 ноября.

Отметим, лидер "Океана Эльзы" держит личную жизнь в тайне. Долгое время артист находился в отношениях с Лялей Фонаревой, с которой не был женат, а жил в гражданском браке. Сейчас Святослав Вакарчук не одинок. Артист находится в отношениях с Евгенией Яцутой, которая родила ему сына и дочь. Недавно артист впервые полностью показал своих детей.