Вакарчука признали "Национальной легендой Украины": Пугачева обратилась к лидеру "Океана Эльзы"

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Реклама

Солисту группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку вручили награду "Национальная легенда Украины".

Президент Владимир Зеленский вручил музыканту награду 20 августа. Святослав Вакарчук уже прокомментировал это. Артист говорит, что не привык получать любые награды, однако эта является для него особенной. По его словам, это признание многолетнего труда его и музыкантов, с которыми он работает, а также именно украинской музыки, которая громко звучит.

Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Сегодняшняя награда - это признание не только моей заслуги. Это признание таланта, усилий и труда моих коллег-музыкантов, с которыми я прошел бок о бок много лет. Это признание кропотливой работы нашей команды, которая помогает творить. Это признание большой поддержки и веры в нас миллионов украинцев, без которой невозможен был наш музыкальный успех. А самое главное - всей современной украинской музыки, которая развивается и с каждым годом все больше заявляет о себе в мире", - говорит лидер "Океана Эльзы".

Реклама

Российская певица Алла Пугачева отреагировала на вручение Святославу Вакарчуку награды "Национальная легенда Украины". Артистка поздравила его, а также отметила, что он заслужил получить такую награду и признание его творчества на высоком уровне.

"Заслужил! Браво", - написала Алла Пугачева.

Реакция Аллы Пугачевой на вручение Святославу Вакарчуку награды "Национальная легенда Украины" / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Отметим, вместе со Святославом Вакарчуком награду также получил и артист Василий Зиневич. Исполнитель покорил своим редким появлением на публике.