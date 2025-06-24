Валентина Хамайко показала 15-летнюю дочь-выпускницу и заговорила о ее учебе в университете

Валентина Хамайко / © instagram.com/valentinakhamaiko

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Украинская телеведущая Валентина Хамайко показала 15-летнюю дочь-выпускницу и заговорила о ее учебе в вузе.

Соломия в этом году закончила 11-й класс. Ведущая высказалась об этом важном событии в ее жизни. Хамайко говорит, что у их с Андреем Онистратом дочери не было ни "последнего звонка", ни празднования выпускного. Тем не менее, Соломия видит свою жизнь иначе и формирует ее в соответствии с собственными желаниями, а также стремится к самостоятельности. Тем временем родители дают девушке право выбора.

"В ее жизни не было "последнего звонка" и выпускного в 9 классе, и соответственно после окончания 11 класса тоже. Свою жизнь она видит иной и формирует ее в соответствии с собственным выбором. Я постепенно осознаю, что мы отпускаем ребенка в свою самостоятельную жизнь. Вижу, как она очень спешит жить и стремится к этой самостоятельности, наслаждается от возможности принимать собственные решения", - делится ведущая.

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Валентина Хамайко со старшей дочерью / © instagram.com/valentinakhamaiko

В этом году Соломия, которой скоро исполнится 16 лет, поступает в вуз. Родители, конечно, высказали свое мнение относительно выбора университета, однако девушка принимала решение самостоятельно. Ведущая говорит, что она с мужем воспитывает детей так, чтобы те не боялись ответственности. Тем временем они, как родители, готовы отпустить сыновей и дочерей, однако всегда в случае необходимости подставить плечо помощи.

Валентина Хамайко с мужем и старшей дочерью / © instagram.com/valentinakhamaiko

"Свои пожелания по университету мы, конечно, выразили Соломии, но выбор она делает самостоятельно. Мы рожали детей в любви, растили с возможностью проявлять себя, постепенно готовы отпускать, но всегда будем оставаться рядом той внутренней точкой стабильности, к которой всегда можно вернуться мыслями или физически в свет детства и любви", - отметила ведущая.

Старшая дочь Валентины Хамайко / © instagram.com/valentinakhamaiko

Напомним, в этом году сын Сергея Притулы тоже окончил 11-й класс. Знаменитость показывал фото с выпускником, а также рассказал о новом этапе в его жизни.