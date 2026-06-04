Валентина Хамайко показала дочь-красавицу от Онистрата и удивила ее значительными достижениями

Валентина Хамайко / © instagram.com/valentinakhamaiko

Реклама

Ведущая «Сніданку з 1+1» Валентина Хамайко впервые за долгое время показала старшую дочь-красавицу от мужа Андрея Онистрата.

В своем Instagram знаменитость опубликовала фото с 16-летней Соломией. Вместе с тем ведущая удивила ее значительными достижениями. В этом году подросток должен был бы сдавать Национальный мультипредметный тест. А вместо этого Соломия уже закончила первый курс в КПИ. Более того, во время сессии девочка сдала экзамен по высшей математике автоматом, чем очень сильно удивила звездную маму.

«В это время Соломия должна была бы радоваться результатам НМТ в свои 16 лет, но она уже закончила 1 курс КПИ и радуется этому еще больше. А еще шокировала меня тем, что экзамен по высшей математике ей зачислили автоматом! Шок! Я даже не представляла, что такое бывает…», — удивила ведущая.

Реклама

Валентина Хамайко с дочерью Соломией / © instagram.com/valentinakhamaiko

Вместе с тем Валентина Хамайко говорит, что у ее дочери совсем не детское мышление и она многому ее научила и продолжает это делать. Ведущая вспомнила несколько случаев. В частности, когда Соломия в детстве дала понять маме, что школа ей не подходит, поскольку она училась быстрее сверстников.

Также Валентина Хамайко отказалась от наушников дома, поскольку для родных нужно не только ее физическое присутствие, но и ментальное. На это ей указала старшая дочь. Кроме того, ведущая знает, что не все, что она делает, обязательно является правильным, поскольку можно и по другому.

Дочь Валентины Хамайко Соломия / © instagram.com/valentinakhamaiko

«У Соломии всегда есть свое видение и решение, у нее всегда есть план действий, и как любит говорить сама Соломия: „У меня даже есть план для планов“. Желаю всем детям иметь смелость говорить с родителями, а родителям сил и смелости слышать своих детей», — отметила ведущая.

Напомним, Валентина Хамайко и Андрей Онистрат воспитывают четверых детей — дочерей Соломию и Мирославу и сыновей Михаила и Андрея. Оказывается, во время полномасштабной войны у ведущей была замершая беременность, о чем она лишь недавно решилась рассказать.

Реклама

Новости партнеров