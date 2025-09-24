Валентина Хамайко показала, как проводит вечера с детьми и их особые традиции

Валентина Хамайко / © пресс-служба канала "1+1"

Реклама

Украинская телеведущая Валентина Хамайко продемонстрировала, как проводит досуг вместе с детьми — 6-летним Андреем и 12-летней Мирославой.

Нежные семейные кадры знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram. На них звездная мама показала, как уделяет внимание каждому из детей. С Андреем они любят проводить время за книгами. Хамайко отметила, что мальчик обожает, когда ему читают вслух и даже сам напоминает маме о совместном досуге

"Андрюша очень любит, чтобы ему читали. Постоянно мостится и говорит: "Давай будем обниматься и читать", — написала ведущая в сторис.

Реклама

Валентина Хамайко с сыном Андреем / © instagram.com/valentinakhamaiko

С 12-летней дочерью Валентина показала кардинально другой род занятий — девушки занимались спортивными упражнениями перед сном. Знаменитость отметила, что иногда растяжка дается довольно трудно, однако именно такой подход является эффективным. Таким образом мама поддерживает Мирославу в увлечении спортом.

"А тут на часах уже десять и у нас к выполнению есть еще две задачи — растяжка и гигиена перед сном. Я уже в пижаме, но Мирославу поддерживаю… Растяжка ей дается очень трудно, молчу уже о себе", — пошутила звезда.

Валентина Хамайко с дочерью Мирославой / © instagram.com/valentinakhamaiko

Напомним, недавно Анатолий Анатолич признался, с какими сложностями сталкивается в общении с дочерью. Ведущий показал, как проводит время вместе с 14-летней Алисой.