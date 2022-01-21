Валентина Хамайко показала, как выглядели они с мужем 15 лет назад

Валентина Хамайко показала, как выглядели они с мужем 15 лет назад

Ведущая поделилась архивными снимками.

Звезда канала "1+1" Валентина Хамайко в День объятий решила посмотреть архивные фото со своим мужем, бизнесменом Андреем Онистратом.

Некоторыми фотографиями ведущая программы "Сніданок. Вихідний" опубликовала в своем фотоблоге. Знаменитость собрала кадры, сделанные за 15 лет их отношений. В частности, Валентина показала, как влюбленные выглядели в начале своей любви.

Валентина Хамайко и Андрей Онистрат / instagram.com/valentinakhamaiko

Валентина Хамайко и Андрей Онистрат / instagram.com/valentinakhamaiko

На фотографиях счастливая пара путешествует и нежно обнимается.

Валентина Хамайко и Андрей Онистрат / instagram.com/valentinakhamaiko

Валентина Хамайко и Андрей Онистрат / instagram.com/valentinakhamaiko

"Мы росли и менялись вместе! P.S. Верю, что объятия и искренние слова исцеляют", – поделилась знаменитость.

Валентина Хамайко и Андрей Онистрат / instagram.com/valentinakhamaiko

Валентина Хамайко и Андрей Онистрат / instagram.com/valentinakhamaiko

К слову, супруги вместе воспитывают четырех общих детей. Сына Андрея, самого младшего в семье, телеведущая родила в декабре в 2018 году.

В комментариях пользователи были щедрыми на комплименты.

Красивая пара! Андрею повезло с женой

Какая вы классная пара

Невероятная пара

Читайте также: