Валентина Хамайко показала своего старшего сына-красавца и нежно поздравила его с 13-летием

Ведущая показала архивные кадры с Михаилом и ошеломила, как быстро он подрос.

Ведущая "1+1 Украина" Валентина Хамайко рассказала о празднике в семье.

Сегодня, 26 февраля, ее сыну Михаилу исполнилось 13 лет. Валентина опубликовала кадры с парнем и разместила их в Instagram. Так, знаменитость собрала архивные моменты со счастливым Мишей на прогулках и дома. В частности, как он играет с младшим братом.

Сын Валентины Хамайко / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Сын Валентины Хамайко / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Сын Валентины Хамайко / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Сын Валентины Хамайко / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Под серией кадров звездная мама нежно поблагодарила сына за все счастливые моменты, которые он ей дарит, а также за мотивацию родить ему братика Андрея.

"Сын, Михаил, тебе 13! С тобой не бывает скучно, часто смешно и страшно. Но я держусь. Хоть ты регулярно меня испытываешь! P.S. И благодарю тебя за Андрюшу. Твои уговоры "я хочу брата" подействовали. Расти счастливым и умным. Ага, это еще один намек о школе!", - восхитила подписью Хамайко.

Сын Валентины Хамайко / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Сын Валентины Хамайко / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

В свою очередь, в комментариях к поздравлениям сына Валентины присоединились звездные друзья и поклонники:

"От всего сердца поздравляю и благодарю тебя за счастливые глаза именинника" – Светлана Тарабарова

"Поздравляю, Валюша! Пусть растет счастливым и здоровым!" – Людмила Барбир

Поздравление сыночку! Счастливой судьбы

Пускай сбываются все заветные мечты! Растет настоящий казак

Напомним, недавно Елена Кравец поздравила свою дочь Марию с 21-летием и показала их архивное фото.

Читайте также: