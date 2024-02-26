Валентина Хамайко показала своего старшего сына-красавца и нежно поздравила его с 13-летием

Ведущая показала архивные кадры с Михаилом и ошеломила, как быстро он подрос.
Ведущая "1+1 Украина" Валентина Хамайко рассказала о празднике в семье.
Сегодня, 26 февраля, ее сыну Михаилу исполнилось 13 лет. Валентина опубликовала кадры с парнем и разместила их в Instagram. Так, знаменитость собрала архивные моменты со счастливым Мишей на прогулках и дома. В частности, как он играет с младшим братом.
Под серией кадров звездная мама нежно поблагодарила сына за все счастливые моменты, которые он ей дарит, а также за мотивацию родить ему братика Андрея.
"Сын, Михаил, тебе 13! С тобой не бывает скучно, часто смешно и страшно. Но я держусь. Хоть ты регулярно меня испытываешь! P.S. И благодарю тебя за Андрюшу. Твои уговоры "я хочу брата" подействовали. Расти счастливым и умным. Ага, это еще один намек о школе!", - восхитила подписью Хамайко.
В свою очередь, в комментариях к поздравлениям сына Валентины присоединились звездные друзья и поклонники:
- "От всего сердца поздравляю и благодарю тебя за счастливые глаза именинника" – Светлана Тарабарова
- "Поздравляю, Валюша! Пусть растет счастливым и здоровым!" – Людмила Барбир
- Поздравление сыночку! Счастливой судьбы
- Пускай сбываются все заветные мечты! Растет настоящий казак
Напомним, недавно Елена Кравец поздравила свою дочь Марию с 21-летием и показала их архивное фото.
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