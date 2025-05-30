Валентина Хамайко показала свою 15-летнюю дочь и удивила, как она экстерном закончила школу

Валентина Хамайко с дочерью Соломией / © instagram.com/valentinakhamaiko

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Украинская телеведущая Валентина Хамайко растрогала новостью о своей дочери Соломии, которая в 15 лет досрочно завершила школьное обучение.

В публикации в Instagram звездная мама рассказала, что еще в начале мая дочь сообщила ей важную новость - она официально закончила школу. Соломия завершила сразу 10-й и 11-й классы за один учебный год, учась экстернатом. Ведущая призналась, что ей самой понадобилось время, чтобы все осознать.

"Я это еще не осознаю, но это уже произошло! Соломия закончила школу, а в ее случае закончила 10 и 11 класс за этот учебный год и сделала это еще в начале мая! Просто вышла однажды из комнаты и сказала: "Можете меня поздравить! Я это сделала: только что написала последнюю свою школьную контрольную". Мое состояние?! Мне нужно было время, чтобы переварить и осознать. Дочке еще 15 лет, но она уже закончила школу..." - поделилась Хамайко.

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Дочь Валентины Хамайко Соломия / © instagram.com/valentinakhamaiko

Хамайко также вспомнила, что еще в детском саду Соломия опережала сверстников - закончила садик в пять лет, но в школу не попала из-за возраста. Однако настойчивость девочки с годами только возросла. В поисках лучшего образовательного учреждения для дочери семья сменила четыре школы, и в пятом заведении девочка получила образование экстерном. Валентина отметила, что несказанно гордится Соломией, которая уже размышляет над выбором университета.

"Потом вспомнилось, что и садик она закончила в пять лет. В школу тогда не взяли, не прошла по возрасту. Но Соломия свое догнала сама, потому что если она уже что-то себе надумает, то не отступит! Мы сменили четыре школы в поиске лучшей для дочери, а закончила обучение она экстернатом в пятом учебном заведении. Акцентируя наше родительское внимание на том, что с мотивацией учиться у нее все ок, просто не хочет скучать лишний год. Доченька, я тобой горжусь! В тебе столько внутренней силы и ума, что иногда не хватает и взрослым. Пусть Вселенная помогает тебе реализовать весь свой потенциал, а рядом будут твои единомышленники!" – растрогала звезда.