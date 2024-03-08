Валентина Хамайко показала свою свекровь и трогательно рассказала об отношениях с ней

Ведущая "1+1 Украина" Валентина Хамайко поделилась фотографиями с мамой своего мужа Андрея Онистрата и вспомнила их первые встречи-знакомства.

Сегодня, 8 марта, свекровь ведущей Валентина Алексеевна отмечает день рождения. В связи с этим Валентина Хамайко в своем фотоблоге посвятила маме мужа пост и показала фото с ней.

Валентина Хамайко поздравила свекровь с днем рождения / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Валентина Хамайко поздравила свекровь с днем рождения / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Под кадрами знаменитость оставила трогательые слова благодарности, адресованные Валентине Алексеевне. А также поделилась первыми забавными впечатлениями от встречи со свекровью, которые со временем трансформировались в искреннюю любовь и уважение.

Валентина Хамайко поздравила свекровь с днем рождения / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

"Сегодня день рождения у мамы Андрея Онистрата Валентины Алексеевны! Оглядываясь на годы вместе, понимаю, что это большое счастье иметь такие теплые отношения с родителями мужа! Помню, как при одной из первых встреч Андрей повторил несколько раз мое имя и сказал: "Интересно… тебя зовут, как мою маму". Я вспоминаю, как с удивлением и интересом мама Андрея рассматривала меня при первых знакомствах. Это была смесь любопытства, прямолинейности и легкой иронии. А я тогда вспомнила сюжет из "Кайдашевой семьи" и подумала — будет весело! Мама Андрея сильная и яркая! Сейчас я благодарю за каждый день, за заботу и внимание к нам. С родителями Андрея я до сих пор могу чувствовать настоящую заботу и безусловную любовь. Я могу все еще чувствовать своего "внутреннего ребенка" и погрузиться в родительские объятия", — растрогала ведущая.

Напомним, недавно Валентина Хамайко показала своего старшего сына-красавца и также поздравила его с днем рождения.

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