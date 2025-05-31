Валентина Хамайко показалась с мужем и их дочерьми на выпускном младшего сына

Валентина Хамайко с семьей / © instagram.com/valentinakhamaiko

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Украинская телеведущая Валентина Хамайко рассказала о празднике в семье.

Звезда в фотоблоге поделилась новостью о досрочном окончании садика младшего сына Андрея. По словам ведущей, она вместе с мужем-воином Андреем Онистратом приняли такое решение из-за своей уверенности в способностях сына учиться в школе. К слову, так же экстерном закончила школу их старшая дочь Соломия, успехами которой Валентина гордится.

"Соломия закончила школу, Андрюша пойдет в школу! Соломия закончила два класса за этот год, а мы с Андреем Онистратом в начале года решили, что Андрюше точно не стоит еще два года быть в садике и тоже немного "перескочили" с сыном, но в дошкольном обучении. Работать, то есть учиться, пришлось много, но уверены, что в школе все будет хорошо!" - написала звездная многодетная мама.

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Валентина Хамайко с семьей / © instagram.com/valentinakhamaiko

Валентина Хамайко с семьей / © instagram.com/valentinakhamaiko

К слову, поздравить и поддержать на финальном концерте маленького выпускника собралась вся семья. Так, кроме мамы, на праздник в садик Андрея пришли его отец в военной форме, бабушка с дедушкой и две сестры. Вместе они наделали фото в фотозоне и после концерта в саду радостно отпраздновали событие объятиями и слезами счастья.

Сын Валентины Хамайко / © instagram.com/valentinakhamaiko

Валентина Хамайко с семьей / © instagram.com/valentinakhamaiko

Напомним, недавно певица Анастасия Приходько также показала свою подросшую дочь, которая закончила школу.