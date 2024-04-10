Валентина Хамайко призналась, что прошла тактическую подготовку и возобновила ли военный билет

Ведущая канала "1+1 Украина" Валентина Хамайко честно призналась, что прошла тактическую подготовку, а также ответила, возобновила ли военный билет.

Раньше знаменитость делилась, что является лентенантом запаса. Хамайко также решила возобновить свой военный билет. Впрочем, как оказалось, эта процедура – не из легких. Как призналась Хамайко в интервью kp.ua, когда она начала процесс возобновления военного билета, то в ответ услышала, что сейчас не время для этого.

Валентина Хамайко

"Восстановить военный билет сложно, потому что у нас это была военная кафедра. Когда я пошла восстанавливать, мне сказали, что сейчас не до меня. Все это, конечно, затянулось", – поделилась ведущая.

Валентина Хамайко прошла две тактические подготовки: впервые – в 2014 году, во второй раз – в 2023-м. По словам знаменитости, она пытается поддерживать свои знания. Кстати, ведущая также ходит в тир, чтобы усовершенствовать умения по стрельбе. Правда, по причине занятости она это делает не регулярно.

Валентина Хамайко

"Я прошла две тактические подготовки для себя — в 2014 и 2023 году. Мамой четырех малолетних детей я тоже буду не всю жизнь. Я делаю свое, поддерживаю уровень знаний. Единственное, чего пока не делаю, это не хожу регулярно в тир стрелять, потому что физически не хватает на это времени", — призналась знаменитость.

Кстати, хоть у Валентины Хамайко и есть медицинское образование, впрочем, во время прохождения тактической подготовки она узнала много нового. В частности, ведущая была удивлена, что при оказании первой медицинской помощи можно использовать гигиенические прокладки и тампоны.

Валентина Хамайко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Даже для меня, человека с медицинским образованием, некоторые моменты были открытием. К примеру, женской прокладкой идеально фиксируется травма легких. А женскими тампонами тампонируются раны. Я бы даже подумать не могла", — поделилась ведущая.

Напомним, недавно Валентина Хамайко показала, как ее дети заметно подросли. Также ведущая рассказала об особенностях их характера.

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