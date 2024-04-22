Валентина Хамайко растрогала фото с мужем и детьми возле их дома

Знаменитость вспомнила семейную потерю, после которой трудно прийти в себя.

Ведущая канала "1+1 Украина" Валентина Хамайко впервые за длительное время показала совместные семейные фото.

Так, в своем фотоблоге Валентина опубликовала спонтанное фото, на котором позирует на фоне загородного дома с мужем Андреем Онистратом и их четырьмя детьми. По словам знаменитости, такие фотографии всегда даются непросто, ведь у детей бывают разные настроения.

"Почти спонтанное семейное фото, но на всех этих общих снимках есть недовольный персонаж, раздраженный и тот, кто "мочит кони", - рассказала звезда.

Валентина Хамайко с семьей / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Также Хамайко поделилась их особой традицией каждый весной собираться большой семьей и делать фото на память. В частности, ведущая сравнила прошлогодний кадр с тем, что они уже сделали в этом году с детьми, мужем и его родителями. Знаменитость подчеркнула, что из-за тяжелой потери 21-летнего сына Онистрата Остапа его больше никогда не будет рядом с родными. Однако он навсегда останется в памяти и на портретах в комнате.

Валентина Хамайко с семьей / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Валентина Хамайко с семьей / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

"Последнее общее фото с Остапом. Дети немного выросли и повзрослели… Остап смотрит на нас с фото", - растрогала Валентина.

Напомним, 21-летний пасынок Валентины Остап героически погиб на фронте во время выполнения боевого задания. Это трагическое событие перевернуло жизнь семьи на до и после.

Напомним, недавно певец MELOVIN впервые поделился подробностями трагедии в семье. Во время вражеских обстрелов Одессы у звезды погибла сестра.

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