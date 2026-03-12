Валентина Хамайко шокировала историей пропажи 7-летнего сына: "Звонили в полицию"

Валентина Хамайко и ее сын Андрей / © instagram.com/valentinakhamaiko

Реклама

Ведущая "Сніданку з 1+1" Валентина Хамайко рассказала об эмоциональном утре, когда пришлось искать ее 7-летнего сына и даже обращаться за помощью в полицию.

Этой историей, которая, к счастью, закончилась хеппи-эндом, знаменитость поделилась в Instagram. Ведущая говорит, что утро началось с того, что Андрюша пошел выгуливать собак, о чем предупредил маму, которая готовила завтрак. Когда все собрались за столом, то заметили отсутствие мальчика. Андрюшу подождали, но он так и не появился. Валентина Хамайко признается, что начала паниковать и сразу побежала искать сына.

"Все за столом... Андрея нет... Первые разговоры, что как-то долго гуляет и до сих пор не вернулся Мы, я, муж и Михаил уже бегаем по лесу с криками Андрей!", - вспоминает ведущая.

Реклама

Поиски не давали результатов, поэтому муж Валентины Хамайко позвонил в полицию и оставил заявление об исчезновении сына. Пока правоохранители ехали на вызов, супруги продолжали дальше прочесывать местность. И тут отозвался сам Андрюша.

Сын Валентины Хамайко Андрей / © instagram.com/valentinakhamaiko

"Я уже прокручиваю в голове, в какой одежде он вышел, чтобы описывать, и вспоминаю, где по селу есть камеры, которые могли бы зафиксировать ребенка... Мы бегаем прочесывая лес, озеро, дамбу, ферму с криками Андрей! И тут вдруг он отзывается и по звуку где-то возле дома!" - делится ведущая.

Оказалось, все это время Андрюша находился в авто и играл в игры. Дело в том, что у электрокаров, которые в режиме парковки, есть такая опция. Поэтому, пока родители и брат бегали его искать, мальчик, ничего не подозревая, играл в игры. Валентина Хамайко говорит, что после этого инцидента машину будет запирать.

"У Андрюши нет телефона, и я не хочу его покупать, отчасти из-за чего будет нытье закачай игры! Но он парень хитрый и нашел игры в моей машине... Оказывается, у электрокаров есть такая опция, когда они стоят в режиме парковки. И все время, когда мы бегали по лесу и его искали, он сидел в машине и играл. Отныне машину буду закрывать", - говорит ведущая.

Реклама

Кстати, полицейские на вызов таки приехали, чтобы убедиться, что с мальчиком все в порядке. Также они сфотографировали Андрюшу с табличкой, на которой была надпись, что он нашелся.