Валентина Хамайко шокировала состоянием сына и показалась в больнице: его второй раз за месяц прооперировали

Валентина Хамайко / © instagram.com/valentinakhamaiko

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Украинская телеведущая Валентина Хамайко сообщила о новых осложнениях после травмы своего сына Михаила. После неудачного протекания реабилитации 15-летнему парню снова понадобилось хирургическое вмешательство.

О повторной госпитализации ведущая «Сніданку з 1+1» рассказала в фотоблоге. Еще в начале октября она делилась подробностями серьезной травмы сына. Тогда Михаилу установили спицы и зафиксировали концовку гипсом. Однако во время восстановления возникли проблемы, по которым пришлось повторно обратиться к врачам.

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Как объяснила Хамайко, парень упал, когда передвигался с помощью костылей. Кроме того, выяснилось, что он неправильно нагружал травмированную ногу: из-за особенностей перелома ему категорически нельзя было опираться на пятку. Этого правила Михаил не соблюдал, поскольку не знал о таком ограничении.

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Сторис Валентины Хамайко / © instagram.com/valentinakhamaiko

После контрольного рентгена врачи сообщили, что кость нужно снова сложить. Поэтому юношу ждала вторая операция, после которой ему снова установили спицы и наложили гипс.

Валентина показала, что находится рядом с сыном в послеоперационной палате и эмоционально описала ситуацию, которая заставила семью начать лечение фактически сначала.

«Локация — послеоперационная комната. Герой сюжета — Михаил. Драматический момент — повторная операция, снова спицы и снова гипс. Да, пошли по второму кругу! Почему? Это я еще не спрашиваю, за что мне это? Причина — сын упал на костылях. А еще, как выяснилось сегодня, с его типом перелома категорически нельзя сопротивляться пятке той ногой, что в гипсе. А Михаил не знал и делал это все время… Поэтому, когда вынули первые спицы из ноги и сделали рентген, врач сказал, что ждет нас снова в больнице, потому что снова нужно складывать ногу», — поделилась эмоционально ведущая.

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