Валентина Хамайко со слезами рассказала, как узнала о гибели пасынка и объяснила это остальным детям

Ведущая "1+1 Украина" Валентина Хамайко честно поделилась, как отреагировала на новость о гибели 21-летнего сына ее мужа Андрея Онистрата Остапа на войне.

Так, знаменитость с теплом вспоминает их теплые отношения с пасынком, который стал ей как родной сын. По ее словам, она всегда заботилась о нем. Тем более, Остап страдал от серьезных аллергических реакций, которые впоследствии переросли в астму. Несмотря на это, парень добровольцем присоединился к рядам ВСУ. И летом прошлого года его, к сожалению, не стало. 21-летний Остап погиб во время выполнения боевого задания.

Муж Валентины Хамайко и его сын Остап

Хамайко с болью поделилась, как узнала о болезненной потере. По ее словам, телефонный звонок от мужа, который разделил их жизнь на до и после, произошел во время того, как она была за рулем. И она еще долго не могла прийти в себя.

"Мне позвонил Андрей (муж – прим. ред.) и сказал об этом. Мы тогда были в машине вместе с Соломией (дочерью – прим. ред.). Мы тогда поговорили с Андреем. У меня в таких ситуациях срабатывает защитная функция, когда услышал информацию, но ты дальше начинаешь делать то, что должен делать в этот день. Я машинально начала делать то, что у меня было запланировано в этот день. Конечно, оно догнало вечером, когда ты остаешься наедине", - со слезами на глазах рассказала Валентина в интервью Славе Демину.

Валентина Хамайко с мужем

Ведущая поделилась, как она об этом сообщила своим детям и как поддерживала мужа в трудные времена:

"Все, что я пыталась делать – отвечать на каждый звонок мужа и просто с ним общаться. Но это сложно, потому что рядом есть подросток Соломия, которая осознает тяжесть всей ситуации, а есть младшие дети, которые не осознают ситуацию. Я когда пришла домой и начала рассказывать это детям, то меня накрыло второй волной, потому что наш младший сын не понимал, кто погиб, он очень долго спрашивал: "Папа погиб или Остап погиб?" И это очень тяжело. Старший сын находился в теннисном лагере. Я звоню тренеру и говорю, что не понимаю, что делать с Мишей… Ведь как я могу сказать об этом сыну в телефонном формате", - с отчаянием призналась знаменитость.

Валентина Хамайко с детьми / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Отметим, Остап год защищал Украину на фронте в рядах ВСУ, а через месяц Герою должно было исполниться 22 года.

Напомним, недавно известный украинский ведущий Орест Дрималовский прямо во время эфира заявил, что идет на фронт.

Читайте также: