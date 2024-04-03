Валентина Хамайко восхитила фото с двумя подросшими детьми и рассказала об их характерах

Ведущая показала, как быстро повзрослели ее сын и дочь.
Ведущая "1+1 Украина" Валентина Хамайко порадовала поклонников семейным контентом.
Так, в своем фотоблоге ведущая разместила редкие фото двух заметно подросших детей. В частности, Валентина вспомнила, как с каждым годом ее сын Михаил и дочь Мирослава становились более любознательными, учились помогать ей по хозяйству и беспокоились друг о друге. Впрочем, уверяет звездная мама, такая идиллия между детьми царит не всегда, ведь в последнее время их ссоры участились.
"Иногда так прикольно отстраниться и просто наблюдать за собственными детьми! Какие они разные и как каждый пытается гнуть и формировать свою линию развития. Когда Мирослава и Михаил были совсем маленькими, то очень мило спали в объятиях друг друга… С взрослением начали немного рыкать, но в целом уже вижу, как через пару лет вместе на гулянки будут бегать. Очень надеюсь, что в будущем все детские ссоры будут вспоминаться, как милые истории-воспоминания. А поддержка и ощущение родного плеча останутся навсегда", — написала Хамайко.
Напомним, недавно Валентина Хамайко показала свою свекровь и рассказала об отношениях с ней.
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