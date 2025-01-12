Валентина Хамайко восхитила фото с мужем-воином и как время с ним проводит

Ведущая "1+1 Україна" Валентина Хамайко впервые за длительное время показалась с мужем, военнослужащим Андреем Онистратом.

Знаменитость в своем фотоблоге поделилась, что побывала с возлюбленным в драматическом театре имени Леси Украинки. Вместе они насладились спектаклем "Паромщик". После романтического вечера Валентина призналась, что в сюжете увидела много похожего на ее личную жизнь и поэтому довольно эмоционально реагировала на некоторые сцены. Так же привязанность к актерам почувствовала и остальная часть зала.

"Полный зал не отпускал актеров. Вечер субботы, театр им. Леси Украинки и спектакль "Паромник". Переживала, смеялась и плакала, видела много параллелей с личной жизнью!", — поделилась звезда.

Валентина Хамайко с мужем в театре / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

В то же время Хамайко в сторис поделилась фото с мужем, с которым довольно редко удается провести время наедине. Так что этот счастливый вечер надолго запомнится возлюбленным.

"А это мы. Счастлива, потому что нам удалось найти время и побыть вместе!", — призналась Валентина.

Валентина Хамайко с мужем / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Напомним, недавно актер Остап Ступка заговорил за пятый брак и знакомство младшей на 30 лет новой возлюбленной со своей мамой.

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