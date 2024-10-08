Валентина Хамайко восхитила редкими фото с мужем и публично обратилась к нему

Ведущая "1+1 Україна" Валентина Хамайко рассказала о празднике в семье.

Сегодня, 8 октября, муж знаменитости, бизнесмен и военный Андрей Онистрат празднует день рождения. По случаю праздника Хамайко посвятила возлюбленному пост и показала их милые фото с романтической фотосессии на природе. А также поделилась архивными фотографиями со всей семьей. Кроме того, ведущая выразила свой восторг от стойкости и честности именинника.

"Радуюсь твоему дню. И потому, что вечером уже смогу обнять! За последние годы это стало роскошью... Жизнь стала еще быстрее, но ты всегда держишь темп! Что бы ни случалось, ты всегда остаешься верен себе! Да, не всегда удобен для других, но всегда честен перед самим собой! Люблю тебя", - трогательно поздравила мужа ведущая.

Валентина Хамайко с мужем / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Валентина Хамайко с мужем / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Валентина Хамайко с мужем / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Валентина Хамайко с семьей / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

К искреннему признанию Валентины в комментариях присоединились и другие пользователи. Они пожелали имениннику мира и поблагодарили за службу в ВСУ.

Искренние поздравления! Многая лета! Здоровья и счастья под мирным небом Украины

Многая лета Вашей семье. Уюта, тепла, любви

Спасибо за защиту, за искренний патриотизм! Обнимаем!

Поздравляем и гордимся

Напомним, недавно певец Дмитрий Монатик также поздравлял старшего сына с днем рождения. Артист с женой придумали оригинальный подарок для 9-летнего Дани и показали его.

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