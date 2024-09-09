Валентина Хамайко впервые показала 33-летнюю дочь мужа и рассказала об их отношениях

Ведущая "1+1 Україна" Валентина Хамайко рассказала о родственных связях с дочерью ее мужа, бизнесмена Андрея Онистрата от его первого брака.

Валентина поделилась, что старшая 33-летняя дочь мужа Вита уже имеет свою семью. Однако она все равно находит время и для сводных братьев и сестер, и для самой Хамайко. В частности, ведущая призналась, что радуется общению Виты и Соломии.

"Да, мы общаемся. Соломия классно общается с Витой. Вита была уже подростком, когда мы с Андреем начали общаться. Она практически не жила с нами, но был период, когда мы теснее общались, а потом она начала взрослеть и у нее своя семья. Мне важно, чтобы гармоничное общение было у Андрея с детьми. Я могу спросить, хорошо ли все у Виты. И радуюсь, что у Соломии есть классные отношения с ней", - сказала Валентина в интервью Алине Доротюк.

Дочь Андрея Онистрата

Дочь Андрея Онистрата

К слову, знаменитость призналась, что раньше во время ссор между мужем и его дочерью она могла вмешаться, но сейчас прекратила делать это, чтобы не портить отношения с ними обоими.

"Когда-то был этап, когда я пыталась наладить их отношения или еще что-то, а потом поняла, что я ни в коем случае не должна быть буфером между ними. Их отношения должны формироваться между ними. Я могу быть поддержкой своему мужу, но я точно не могу быть мамой Вите. А если я буду между ними, то я всегда буду виноватой, как для одной стороны, так и для другой", — объяснила ведущая.

Андрей Онистрат с семьей

Напомним, недавно Валентина Хамайко показала свою родную сестру-копию и как с ней и их детьми они проводили время.

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