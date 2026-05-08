Валентина Хамайко впервые рассказала о замершей беременности во время войны и почему не сказала мужу

Валентина Хамайко / © instagram.com/valentinakhamaiko

Ведущая «Сніданку з 1+1» Валентина Хамайко впервые рассказала о пережитой замершей беременности во время войны.

Произошло это в 2023 году. Знаменитость в интервью Маше Ефросининой говорит, что чувствовала себя ужасно. Валентина Хамайко была опустошенной, одинокой и растерянной. При этом, всю свою боль ведущая держала в себе и ни с кем не делилась, поскольку боялась, что ее не поймут и не поддержат должным образом.

«Часто такие истории остаются у женщины на всю жизнь, потому что она не чувствует, что ее поймут, что ее должным образом поддержат, что кому-то это в принципе нужно, кроме нее самой. Именно так тогда я чувствовала себя. Я чувствовала себя опустошенной, одинокой, растерянной. Я не понимала, вот чтобы что? Мы же не планировали», — говорит ведущая.

Валентина Хамайко также не сказала и мужу Андрею Онистрату о замершей беременности. Избранник ведущей тогда потерял сына на войне, поэтому она боялась, что этой новостью просто его «добьет». Кроме того, между ними тогда довольно тяжело складывалось общение. Когда Валентина Хамайко хотела диалога, то Андрей Онистрат выбирал молчание. Ведущая не сказала о замершей беременности, поскольку реакция мужа могла бы ее «добить».

«Когда погиб Остап, я понимала, что у него и так достаточно своих болей. Это все равно не изменит ситуацию, не повлияет ни на что, я просто добью сверху. Я не хотела этого. У нас трудно все равно складывалось взаимопонимание и общение, потому что я видела часто от себя диалог, от него — молчание. Поэтому я не хочу ничего рассказывать, чтобы услышать в ответ молчание. Оно меня добьет. Поэтому оно и замалчивалось», — говорит ведущая.

