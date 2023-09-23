Валерий Харчишин дал прогнозы по окончанию войны: "Мы не выключим Россию"

Музыкант поделился мыслями о том, сколько еще будут продолжаться военные действия в Украине.

Украинский музыкант, лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин, старший сын которого служит в ВСУ, поразмышлял о том, когда в Украине может закончиться война.

Своими мыслями певец поделился в интервью проекту "Карьерист". Харчишин отметил, что он не военный аналитик и делать прогнозы – неблагодарное дело. Впрочем, свое мнение по этому поводу высказал.

"Я не Буданов тем более. Даже не Арестович. Но я понимаю, что это будет очень долго. У меня мнение такое. Пока нас не обнимет международный альянс, пока мы не станем партнерами НАТО. Это должна быть какая-то хотя бы формальность, то мы не остановим эту войну. Мы не победим, то есть будем воевать до тех пор, пока будут у нас силы и пока мы не договоримся, не выполним какие-то обязательства. Возможно, они возникнут, в конце концов, эти обязательства. И мы станем полноценными, или не полноценными, какими-то членами международного альянса НАТО", – считает Харчишин.

Музыкант также думает, что сначала Украина станет членом ЕС, а уже после этого присоединится к НАТО. По словам Харчишина, российский диктатор Путин будет терроризировать Украину до конца и будет искать способы обходить санкции и производить оружие.

"Мы понимаем, что мы не выключим Китай, не выключим Иран, не выключим Россию. Они так или иначе, обходя санкции, будут производить то дерьмо, которое будут запускать против нас. И до последнего рубля Путин это будет делать, и до последнего москаля. Ему главное, чтобы осталась какая-то часть внутренних войск, условно, охраны, чтобы его жизнь оберегать. Я думаю, этот настроен идти до конца", – поделился мнениями Харчишин.

Валерий Харчишин с сыном, который служит в ВСУ

Как ранее рассказывал музыкант, его старший сын пошел добровольцем на войну в первый день полномасштабной войны. По словам Харчишина, сейчас 35-летний молодой человек защищает Украину в рядах ВСУ на севере Украины.

Ранее артист рассказал, как сын обманул его, чтобы пойти на передовую.

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