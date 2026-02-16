ТСН в социальных сетях

Валерий Харчишин иронично перепел хит "Вже не сам" и насмешил появлением в клипе в образе сома

Группа "Друга Ріка" присоединилась к благотворительной миссии.

Кадр из клипа "Вже не сом"

Кадр из клипа "Вже не сом"

Фронтмен украинской группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин иронично перепел хит "Вже не сам".

Премьера композиции состоялась в далеком 2003 году, а сейчас она получила второе дыхание. И не просто так, а ради важной благотворительной миссии. Дело в том, что группа "Друга Ріка" присоединилась к сбору средств в поддержку ГРУ МО Украины. Цель - собрать 15 миллионов гривен на катер для эвакуационных миссий по спасению разведчиков, дроны и серверное оборудование.

Поэтому, ради поддержки благотворительного сбора коллектив представил римейк старого хита, который получил название "Вже не сом", а также обновленный клип, где неожиданно появляются известные юмористы Марк Куцевалов, Артем Дамницкий и "Бампер и Сус".

Кадр из клипа "Вже не сом"

Кадр из клипа "Вже не сом"

"Я помню наши первые репетиции. Мы очень тщательно готовились к съемкам клипа, еще за месяц до начала выезжали на Днепр, осматривали локацию. Валерий нырял, а я ловил его в воде - был таким себе импровизированным рыбаком. Дольше всего Харчишин пробыл под водой почти три минуты. Валерий учился быть сомом, и это было очень интересно и увлекательно. Меня искренне удивило это перевоплощение - у него все получилось", - шутит Куцевалов.

В центре ролика "Вже не сом" - лирический герой, который проходит путь внутренней трансформации. По сюжету, именно на этом озере в 1976 году якобы поймали самого большого сома в истории Киева. Говорят, что тот самый рыбак был в черной косухе - такой же, в которой в ролике появляется фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин.

"Песня "Вже не сом" помогает собрать средства для ГУР - наша цель 15 миллионов гривен. Она приобрела новые смыслы и должна выполнить свое прямое назначение. Каждая нормальная группа, которая давно на сцене, имеет самокритику и спокойно относится к таким экспериментам", - комментирует новую работу Валерий Харчишин.

Напомним, недавно певица Екатерина Бужинская порадовала новинкой. Артистка выпустила песню "Про любов я просила Бога", которой оригинально поздравляла мужа с 12-й годовщиной брака.

