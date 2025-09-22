Личная жизнь Валерия Харчишина: тайный первый брак, скандальный второй развод и роман с Соколовой

Валерий Харчишин, вторая экс-супруга Юлия и экс-избранница Янина Соколова / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Реклама

Личная жизнь фронтмена группы "Друга Ріка" Валерия Харчишина постигла немало испытаний и семейных драм.

Певец всегда избегал афиширования похожих тем, однако в последние годы он только усиливал внимание фанов к своим избранницам на фоне откровенных заявлений об отношениях с экс-супругами и слухов вокруг романа с телеведущей Яниной Соколовой. Поэтому редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать самые интересные подробности из личной жизни Валерия Харчишина: что известно о его женах и избранницах, двух разводах и детях.

Первая жена Харчишина и неизвестный брак

Валерий Харчишин впервые женился в совсем юном возрасте — в 20 лет. Его избранницей стала девушка, с которой он уже долгое время жил вместе. По словам музыканта, ему было стыдно перед ее семьей, ведь фактически он жил в их квартире. Именно поэтому Валерий решил сделать "взрослый поступок" и узаконил отношения.

Реклама

Вскоре после свадьбы возлюбленная подарила ему первенца Дмитрия. Сейчас ему 27 лет, и он служит в рядах Вооруженных сил Украины. Первый брак Харчишина длился около шести лет. Несмотря на развод, музыкант до сих пор с теплотой отзывается о бывшей жене, подчеркивая, что она воспитала достойного сына. Сейчас женщина даже помогает артисту с бухгалтерией, не беря за это денег. В свою очередь, Валерий выполнил свое обещание перед ней, "закрыл гештальт" и обеспечил первенца с мамой собственным жильем.

Валерий Харчишин с сыном Дмитрием

Вторая жена артиста Юлия и скандальный развод

Второй брак Валерия Харчишина с Юлией начался в 2009 году и продлился 13 лет. За это время у пары родилось двое общих сыновей — Евгений и Иван. К слову, в 2016 году избранница звезды потеряла еще одного сына на пятом месяце беременности.

Несмотря на годы любви, их отношения во время войны подверглись серьезным испытаниям. Одним из них стала болезнь среднего сына-подростка Евгения, у которого обнаружили неизлечимое нейропсихическое расстройство. По словам Валерия, каждый из супругов сосредоточился исключительно на ребенке, и они постепенно отдалились друг от друга.

Валерий Харчишин и его экс-супруга Юлия / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

В одном из интервью Валерий также откровенно сказал о своем разводе следующее: "По моему мнению, разводятся сейчас люди по трем причинам. Первая — я не верю в любовь на расстоянии, вторая причина — в критических ситуациях люди становятся сами собой и третья причина — как бы вы там не договаривались, сколько бы у вас не было детей, любовь не спрашивает разрешения прийти в твою жизнь и у каждого она может появиться, а дальше либо ты ее поборешь, либо ты отдашь себя ему, вот и все".

Реклама

Окончательное решение развестись они приняли в 2022 году, хотя фактически разошлись еще до начала полномасштабного вторжения. Харчишин откровенно объяснил, что он уже тогда жил в другом доме и имел другие отношения.

Валерий Харчишин и его экс-супруга Юлия / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

И хотя артист с Юлией расторгли брак не на совсем мирной ноте, Валерий все же наладил с ней контакт и также обеспечил ее имуществом. В частности, оставил бывшей жене и детям дом в Гостомеле, который впоследствии был разрушен оккупантами. Артист собственными силами отстроил жилье и сейчас счастлив, что его дети снова там живут. Несмотря на сложное расставание и отстранение, певец и Юлия пытаются выстраивать дружеские отношения ради воспитания двух сыновей, обсуждая бытовые вопросы.

Тайный роман с Яниной Соколовой и слухи об изменах артиста

Наиболее обсуждаемой страницей личной жизни Валерия Харчишина стали слухи о его романе с телеведущей и журналисткой Яниной Соколовой. Толчком к таким разговорам стала их совместная работа в клипе "Другої Ріки" на песню "Сьомий день", где они сыграли возлюбленных, совместные кинопроекты, а также развод обоих в 2022 году. Впрочем, долгое время ни певец, ни журналистка не подтверждали эту информацию, оставляя интригу.

Валерий Харчишин и Янина Соколова / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Только в сентябре 2025 года Валерий впервые сделал откровенное заявление. Он подтвердил, что действительно имел отношения с Яниной, но они уже завершены. В то же время артист показал их совместное фото и признался, что делает это только во избежание дальнейших манипуляций в публичном пространстве.

Реклама

"Это вынужденный "каминг-аут". Мы сознательно не объявляли об этих отношениях публично, потому что у каждого были собственные дела. Но молчание порождает сплетни, которые мешают работе. Да, определенный период своей жизни я был в отношениях с Яниной Соколовой. Сейчас эти отношения завершены", — написал артист.

Валерий Харчишин и Янина Соколова / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Сама Соколова после этого прямо не комментировала тайный роман с Харчишиным. Однако, в то же время она эмоционально призналась в Instagram, что пережила болезненную измену, но не уточнила, кого именно имела в виду. Ее пост лишь добавил интриги и заставил пользователей снова обсуждать эту историю. Харчишин, в свою очередь, заявил, что не планирует больше возвращаться к теме этого тайного романа, ведь все ответы спрятаны в его песнях. В частности, отметил трек "Залишаю дім" группы "Друга Ріка".

Напомним, недавно актриса Моника Беллуччи и режиссер Тим Бертон заявили о расставании. Бывшие сделали совместное заявление после двухлетнего романа.