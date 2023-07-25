Валерий Харчишин о службе 25-летнего сына в ВСУ: "Я не отпускал его, он меня обманул"

Сын фронтмена группы "Друга Ріка" Валерия Харчишина — Дмитрий — с самого начала полномасштабного вторжения служит в рядах ВСУ.

Парень с первого дня войны решил взять в руки оружие и стать на защиту государства. Как рассказал Харчишин, Дмитрий даже обманул его, чтобы попасть на передовую.

"24 февраля мы попрощались, 25-го он был уже с АК. Я не отпускал его, он меня фактически обманул. Он попросил меня, чтобы я оставался отцом с малыми, а он объявил, что идет в ТрО. Я ему сказал: "Подожди, давай мы займемся безопасностью малых, а потом будем разбираться, кто пойдет - я или ты". Он согласился, поехал в Житомир и уже на следующий день у него был АК. Я спросил, почему же он не посоветовался, на что он ответил: "Ты сказал "потом", а "потом" может и не быть". Вот и все", — рассказал Харчишин в программе "Розмова".

Валерий Харчишин с сыном Дмитрием

Сейчас, как поделился музыкант, Дмитрий несет службу в не в горячей точке фронта на севере Украины.

"Он не в горячей точке, и это не потому, что папа кому-то позвонил. Хотя у него была такая мысль. Было такое, когда его перевели в тыл, как он сказал "штабной крысой". Он с наездом позвонил мне: "Это ты сделал?". Я объяснил, что я не знаю ни его побратимов, ни руководства. Видимо, руководству виднее почему. Он находится сейчас на севере, там спокойно пока", - поделился Харчишин.

Напомним, что в начале войны в результате удара был полностью разрушен дом Харчишина и его семьи в Гостомеле. Вместе с волонтерами певец собственноручно разбирал завалы.

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