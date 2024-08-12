Валерий Харчишин отреагировал на слухи о его романе с Яниной Соколовой

Фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин держит личную жизнь за семью замками и крайне редко хоть что-нибудь рассказывает.

В течение 13 лет исполнитель прожил в браке с супругой Юлией, однако более двух лет назад развелся. Пара разошлась не совсем на положительной ноте. Впрочем, связь бывшие супруги смогли наладить. Артист признался, что с бывшей общается. Харчишин подчеркнул, что они адекватные взрослые люди, которых связывают дети, поэтому по-другому поступить просто не могут.

Валерий Харчишин с бывшей женой / Фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

"Мы взрослые люди, у нас есть дети. Мы поддерживаем связь, мы общаемся. Мы адекватные люди, которые должны общаться, несмотря на то, что они не живут вместе", — рассказал артист в комментарии "Люкс ФМ".

Пока что неизвестно, свободно ли сердце Валерия Харчишина. Впрочем, музыканту приписывают роман с ведущей Яниной Соколовой, которая в 2022 году тоже объявила о разводе с мужем. Журналистка "Люкс ФМ" поинтересовалась, действительно ли это так. Валерий Харчишин, услышав вопрос, покраснел. Давать ответа певец не стал, то есть ни подтвердил слухи об отношениях с Соколовой, ни опроверг их. Кроме того, артист подчеркнул, что в Сети и так много новостей о его личной жизни. Исполнителю хотелось бы, чтобы о нем упоминали через творчество, в котором можно найти ответы на все вопросы.

Валерий Харчишин и Янина Соколова / Фото: скриншот с видео

"Вы загуглите Харчишин и сразу летят постоянно какие-то страдания. Моей личной жизни столько, что хотелось бы больше творчества и песен. Тем более что мои песни настолько откровенны, что берешь любой текст и все понимаешь", — ответил артист.

Напомним, недавно группа "Друга Ріка" во главе с Валерием Харчишиным порадовала новинкой. Коллектив в собственном стиле перепел легендарный хит Назария Яремчука – "Запроси мене у сни".

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