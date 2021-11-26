Валерий Харчишин перенес сложную операцию: "Заподозрили онкозаболевание"

Артисту удалили внутренний орган.

Украинский певец, лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин рассказал о сложной операции, которую он перенес летом в этом году.

Так, хирургическое вмешательство пошло не по плану и вместо одного часа длилось пять. В результате артисту удалили внутренний орган, пострадавший во время ДТП в 2007 году.

Как поделился знаменитость в программе ЖВЛ, медики заподозрили у него рак.

"Заподозрили у меня онкозаболевание. Они уже сами приняли решение и не совещались со мной. Это был вопрос жизни и смерти", – поделился он.

Валерий Харчишин / instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Несмотря на это, через шесть дней исполнитель уже выступал на сцене. На 30-й годовщине Независимости в Мариуполе "Друга Ріка" дала такого драйва, что никто и внимания не обратил, что Харчишин первые три песни сидел на стуле.

"Потом меня забрала скорая, мне было плохо", – признался он.

Также знаменитость припомнил день, когда попал в ужасную аварию.

скриншот с видео

Так, осенью в 2007-м Валерий спешил из Киева в Житомир в роддом к новорожденному сыну Евгению и девушке Юлии, которая впоследствии стала его женой. По дороге артист не справился с управлением и на большой скорости въехал в дерево.

скриншот с видео

После столкновения Валерий еще был в сознании и успел позвонить любимой.

"Я сказал: "Не знаешь куда я ехал?". Она говорит: "Как куда? К нам в роддом". Я говорю: "В какой роддом?" Она: "Ну у нас сын родился, — Какой сын?" — вспомнил Харчишин.

То ДТП стало переломным в жизни Валерия. Медики фактически достали его с того света.

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