Валерий Харчишин показал изнутри роскошный загородный дом, которые арендует за 60 тысяч гривен

Валерий Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

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Лидер украинской группы «Друга Ріка», певец Валерий Харчишин показал роскошный загородный дом, в котором сейчас проживает.

Исполнитель арендует жилье. В разговоре со Славой Деминым артист признается, что ежемесячно платит за дом 60 тысяч гривен, но это вместе с коммунальными услугами. Жилье Валерия Харчишина двухэтажное. На первом этаже расположен санузел, кухня и гостиная.

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Дом, которые арендует Валерий Харчишин / © скриншот с видео

Исполнитель говорит, что тщательно выбирал дом. В частности, для артиста важно, чтобы в дизайне не было лишних деталей. Поэтому, дом является довольно светлым, просторным и не особо наполненным мебелью.

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Дом, которые арендует Валерий Харчишин / © скриншот с видео

«Я арендую это, с коммунальными мне обходится в 60 тысяч гривен. Я здесь почти ничего не делал, может, какая-нибудь мебель. Я специально выбирал такой дом, что все было белым, чтобы не было перегружено какими-то лишними дизайнами, чтобы не было своего видения», — делится певец.

Дом, который арендует Валерий Харчишин / © скриншот с видео

Кроме того, у дома есть немалая терраса. Там у Валерия Харчишина мангал, зонты, спасающие от солнечных лучей, и импровизированный огород, который появился случайно. Поскольку дом арендован, то копать газон нельзя. Однако приятель певца подарил ему горшки. Чтобы те не стояли без дела, Валерий Харчишин посадил помидоры и огурцы. Правда, как признается музыкант, он даже и не думал, что садоводство на самом деле столь сложная вещь.

Дом, который арендует Валерий Харчишин / © скриншот с видео

«Выращиваю помидоры и огурцы. Почему я решил заниматься этим? Мне друг подарил на день рождения горшки, они стояли здесь, давили из окна, что они пустые. Я решил купить землю, зашел к соседу, у него была рассада. Я пересадил вот это все, и я с чувством удовольствия сидел, наблюдал», — делится певец.

Импровизированный огород Валерия Харчишина / © скриншот с видео

Напомним, недавно Валерий Харчишин наделал атмосферных фото среди подсолнухов. Также артист заинтриговал поклонников обращением.

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