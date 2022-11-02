Валерий Харчишин показал, как разбирает завалы собственного дома после попадания ракеты в Гостомеле

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин показал, как вместе с командой волонтеров разбирает завалы собственного дома в Киевской области, который сгорел дотла после прилета российской ракеты, говорится в "Сніданку з 1+1".

Руины своего дома музыкант видит не в первый раз, однако точно помнит свои первые эмоции, когда весной приехал на руины.

"Первое мнение: слава Богу, что меня здесь не было. Ну а потом воспоминания: как я строил, как впервые привез сюда своего пса Барни, как сын Ваня бегал с сосиской на первом этаже, даже как судился за землю и выиграл суд. Разные детали всплывают в памяти. Все пролетело в мгновение ока", – рассказал певец.

Дом Валерия Харчишина

Маленькая статуэтка человечка с микрофоном – одна из немногих вещей, оставшихся от дома Харчишина. Музыкант рассказал, что это подарок от его сына и подчеркивает: пожалуй, это он с микрофоном. Вражеская ракета уничтожила почти все, среди ценных вещей певцу удалось спасти только печь.

"Чугунная печка уцелела, ее не покрутило от температуры, ведь это выносливый материал. Я ее зашлифовал, зачистил и восстановил полностью. Вернул ее в состояние, как было перед пожаром", — отметил Харчишин.

Солист группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин разбирает завалы дома после попадания ракеты

Хотя Киевскую область освободили от оккупации еще весной, начать разбор завалов, говорит Валерий, смог только сейчас. Говорит, что для начала демонтажа нужно было собрать много документов, ведь в дополнение к уборке в планах певца начало и нового строительства. Музыкант хочет, чтобы его детям было куда вернуться.

"Сейчас мои дети живут в Варшаве. И проблема даже не в том, что время от времени происходит обострение ситуации в Киеве, бывает прилетает, а в том, что некуда вернуться", – рассказал солист "Другої Ріки".

Разбирать завалы с музыкантом собрались десятки волонтеров проекта "Добробат". В настоящее время в добровольческом строительном батальоне насчитывается почти 40 тысяч волонтеров по всей Украине. За их плечами – уборка сотен разрушенных объектов и в Киевской области. Помимо разбора завалов волонтеры еще занимаются и ремонтными работами.

Волонтеры помогли Валерию Харчишину разобрать остатки его дома в Гостомеле / Фото: facebook.com/dobrobat.in.ua

Волонтеры помогли Валерию Харчишину разобрать остатки его дома в Гостомеле / Фото: facebook.com/dobrobat.in.ua

Валерий в ближайшее время планирует не только отстроить собственный дом, но и помочь другим – тем, кто, как и он, потерял дом.

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