Валерий Харчишин показал, как разбирает завалы собственного дома после попадания ракеты в Гостомеле

Дом солиста группы "Друга Ріка" в Гостомеле сгорел дотла после прилета российской ракеты.
Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин показал, как вместе с командой волонтеров разбирает завалы собственного дома в Киевской области, который сгорел дотла после прилета российской ракеты, говорится в "Сніданку з 1+1".
Руины своего дома музыкант видит не в первый раз, однако точно помнит свои первые эмоции, когда весной приехал на руины.
"Первое мнение: слава Богу, что меня здесь не было. Ну а потом воспоминания: как я строил, как впервые привез сюда своего пса Барни, как сын Ваня бегал с сосиской на первом этаже, даже как судился за землю и выиграл суд. Разные детали всплывают в памяти. Все пролетело в мгновение ока", – рассказал певец.
Маленькая статуэтка человечка с микрофоном – одна из немногих вещей, оставшихся от дома Харчишина. Музыкант рассказал, что это подарок от его сына и подчеркивает: пожалуй, это он с микрофоном. Вражеская ракета уничтожила почти все, среди ценных вещей певцу удалось спасти только печь.
"Чугунная печка уцелела, ее не покрутило от температуры, ведь это выносливый материал. Я ее зашлифовал, зачистил и восстановил полностью. Вернул ее в состояние, как было перед пожаром", — отметил Харчишин.
Хотя Киевскую область освободили от оккупации еще весной, начать разбор завалов, говорит Валерий, смог только сейчас. Говорит, что для начала демонтажа нужно было собрать много документов, ведь в дополнение к уборке в планах певца начало и нового строительства. Музыкант хочет, чтобы его детям было куда вернуться.
"Сейчас мои дети живут в Варшаве. И проблема даже не в том, что время от времени происходит обострение ситуации в Киеве, бывает прилетает, а в том, что некуда вернуться", – рассказал солист "Другої Ріки".
Разбирать завалы с музыкантом собрались десятки волонтеров проекта "Добробат". В настоящее время в добровольческом строительном батальоне насчитывается почти 40 тысяч волонтеров по всей Украине. За их плечами – уборка сотен разрушенных объектов и в Киевской области. Помимо разбора завалов волонтеры еще занимаются и ремонтными работами.
Валерий в ближайшее время планирует не только отстроить собственный дом, но и помочь другим – тем, кто, как и он, потерял дом.
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