Валерий Харчишин после разрыва с Соколовой заговорил о реабилитации и назвал причину: "Я злоупотреблял"

Валерий Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Фронтмен группы «Друга Ріка» Валерий Харчишин после расставания с журналисткой Яниной Соколовой рассказал о непростом периоде жизни.

Музыкант признался, что сейчас не имеет постоянного места жительства и фактически «кочует» между различными локациями, пытаясь вернуть себе внутренний баланс. В частности, регулярно посещает санатории и меняет квартиры. По его словам, его состоянию поспособствовали отношения с другими. Однако уточнять, о чем именно идет речь, не стал.

«У меня нет дома. Живу в санаториях, арендованных квартирах, машине — везде. У меня куча вещей. Сейчас планирую посетить Винницкую область, Хмельник. Я реабилитируюсь, потому что я злоупотреблял и мной злоупотребляли. Поэтому я сейчас на реабилитации», — рассказал звезда в интервью «55 за 5».

Валерий Харчишин

Тем не менее, известно, что в сентябре этого года Валерий подтвердил отношения с Яниной Соколовой и одновременно сообщил об их расставании. Певец не скрывает, что в последнее время оказался на грани эмоционального истощения. По его словам, именно накопленное напряжение и неопределенность в романе вызвали импульсивный поступок — публичное объявление об их разрыве в сентябре этого года.

«Я жалею только о том, что это произошло с моей стороны импульсивно, поскольку у меня уже был пик того зашкала. Я понимаю, что мы должны были бы как-то определиться уже и объявить или о прекращении отношений, или о том, что они есть. И эта неопределенность, она рождала эти заголовки. И все мы это понимаем. Почему она не понимала, я не знаю. Я посоветовался с ней и мне примерно таким текстом и сказали: „Объяви, что ничего нет“. Окей, все, я сделал. Мне дали совет — я им воспользовался», — пояснил Харчишин.

