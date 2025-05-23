Лидер "Друга Ріка" Харчишин после списания со службы назвал условие, при котором пойдет воевать

Валерий Харчишин / © YouTube-канал Марічка

Реклама

Фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин высказался о мобилизации и при каких условиях возьмет оружие в руки после списания с воинского учета.

В первые дни полномасштабного вторжения фронтмен группы пытался присоединиться к обороне страны не только словом и сценой, но и непосредственно - физически. Валерий обратился к военным, которым доверял, с предложением помощи, однако в ответ услышал просьбу помогать лучше финансово путем концертов. В интервью на YouTube-канале Маричке Падалко певец признался, что с помощью благотворительных выступлений ему удалось пересечь отметку в миллионы гривен.

"На второй или на третий день я снова позвонил тем парням, которые были в ТрО и предложил свои услуги. На что был получен ответ: "Валера, лучше не надо". Я же на сцене работаю, делаю тоже какую-то физическую работу, я бы мог что-то делать, быть водителем. Я когда об этом начал рассказывать, они сказали: "Так ты эффективнее будешь, когда ты сделаешь то, что мы тебя попросим". И я это понял уже потом, когда собраных денег уже за десятки миллионов перевалило. Я понял, что это наше назначение. И когда меня начал брат мой благодарить, который тоже в армии, говорил, что если бы не вы это нам бы был…", - растрогал исполнитель.

Реклама

Валерий Харчишин

Но все же, несмотря на проблемы со здоровьем - последствия тяжелого ДТП 2017 года и другие диагнозы, из-за которых Харчишин не пригоден к службе, он готов лично защищать страну, если угроза станет критической.

"Считаю, что когда сюда придут, не дай Бог, мы все возьмем это оружие. Даже несмотря на то, что я списан из армии, не стою на воинском учете и имею право выезда, потому что не имею некоторых органов внутренних после ДТП и имею еще одну проблему, о которой не хочу говорить. Но все равно, если придется, я возьму оружие и буду защищать. Я охотно убью несколько к*ц*пов перед тем, как они убьют меня", - подчеркнул музыкант.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ХАРЧИШИН: “Психологи, не слухайте мене”! Про стосунки, діагноз сина й рідню в РФ

Напомним, недавно Валерий Харчишин рассказал о восстановлении дома в Гостомеле, который разбомбили россияне в начале полномасштабного вторжения и кто там сейчас живет.

Реклама