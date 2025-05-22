Валерий Харчишин признался, общается ли с бывшими и что им оставил: "Ушел в носках"

Валерий Харчишин

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Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин высказался о своих бывших женах и в каких на самом деле отношениях с ними.

Музыкант был дважды женат. Со второй женой Юлей Харчишин развелся после 13 лет брака незадолго до начала полномасштабного вторжения. С того момента об отношениях между бывшими известно довольно мало. В интервью на YouTube-канале Маричке Падалко артист расставил все точки над "і".

По словам певца, они с Юлей постепенно выстраивают тот уровень коммуникаций, который бы позволил им дружески воспитывать детей. Он пояснил, что они отстранились друг от друга и фокусируются исключительно на решении бытовых вопросов.

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Валерий Харчишин с экс-супругой / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Между тем с первой женой Харчишин поддерживает связь без напряжения. Более того, она помогает ему заниматься бухгалтерией. Тем не менее, по словам звезды, он обеим бывшим оставил жилье.

"Я ушел в носках. Первой жене я обещал, что сделаю так, чтобы ее обеспечить жильем и я бы хотел, чтобы мой сын был в квартире. И я это сделал, закрыл этот гештальт и мне благодарны по сей день, никаких обид на меня нет. Это мама Дмитрия, который воюет, старшего сына. И она мне очень много помогает. Скажу откровенно, она ведет мою бухгалтерию и не берет за это денег", - добавил артист.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ХАРЧИШИН: “Психологи, не слухайте мене”! Про стосунки, діагноз сина й рідню в РФ

Напомним, ранее Валерий Харчишин рассказал о возобновлении разбомбленного дома в Гостомеле. Артист признался, почему там не живет.

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