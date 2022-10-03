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Валерий Харчишин признался, сколько денег группа "Друга ріка" собрала для ВСУ за границей

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Валерий Харчишин признался, сколько денег группа "Друга ріка" собрала для ВСУ за границей

Лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин рассказал о гастролях коллектива за границей.

Как и большинство украинских звезд, группа "Друга ріка" отправилась с благотворительными концертами в Европу. Фронтмен коллектива Валерий Харчишин рассказал, что таким образом они смогли собрать большую сумму для Вооруженных сил.

Однако, по словам певца, этот вклад не покрывает все потребности наших защитников, ведь новая техника, амуниция и другие потребности возникают каждый день.

"За рубежом мы собрали около 4 миллионов долларов, без учета последних концертов. Но должен признаться, что действительно больше средств удалось заработать там," — рассказал Харчишин "24 канала".

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Артист отметил, что почти все средства, которые удалось собрать, были пожертвованы украинцами. Также, по мнению Харчишина, коллективу гораздо легче проводить концерты дома, чем за границей.

Напомним, на днях бойцы с передовой записали видеообращение к Олегу Скрипке и показали, что исполнитель передал на фронт.

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