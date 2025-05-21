Валерий Харчишин рассекретил, кем его сын служит в ВСУ и почему они редко общаются

Валерий Харчишин с сыном

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Фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин редко говорит публично о своей семье, но недавно поделился откровенными мыслями о своем старшем сыне Дмитрии, который служит в рядах Вооруженных сил Украины.

В интервью на YouTube-канале Маричке Падалко музыкант поделился, что сейчас парень завершает офицерские курсы, а до этого работал сапером - закладывал и обезвреживал взрывчатку, в частности на стратегических направлениях.

"Он остался рыть, расставлять мины и собирать потом их. Они делают хорошее дело и многое сделали. Много мостов было с нашими северными соседями уничтожено. Сейчас работа в армии довольно опасная, потому что это работа со взрывчаткой. Хотя он учит уже и сам завершает офицерские курсы", – рассказал артист.

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Харчишин признает, что эмоционально службу Дмитрия пережить непросто. Он старался не звонить сыну часто, чтобы не давить на него. В определенный момент Дмитрий даже сомневался в своей роли в армии, но тогда оба решили взять паузу в общении. Сейчас отец не знает ни части, где служит сын, ни его командования - и это, говорит, сознательный выбор, чтобы не создавать коррупционных рисков.

"Он в армии. Он наконец заканчивает офицерские курсы с начала 2025. Я не знаю, как бы я пережил, если бы я знал, что он на нуле. Я старался ему редко звонить, не хотел влиять, мешать ему, потому что все же считаю, что он принял правильное решение. И когда однажды он пожалел, потому что он почувствовал, что он там не нужен, я даже пытался с ним поговорить, предложить ему каким-то образом покинуть войско, но вовремя мы остановились: и он, и я. Мы перестали общаться. Он побыл сам с собой, я сам с собой. Я не знаю, в какой он части, не знаю его командира. Я с ним ни разу не общался", – объяснил Харчишин.

Валерий Харчишин

Звезда привел пример, когда в определенный момент Дмитрия перевели в штаб в Житомире и парень разозлился, заподозрив вмешательство со стороны отца. Хотя Харчишин уверяет, что не имеет никакого отношения к решениям армии. По мнению Валерия, причиной перевода, вероятно, стало опасение, что сын публичной личности может попасть в плен и стать объектом для торгов.

"Когда его начали переводить в штаб, видимо, узнали о том, что он ребенок публичной личности. Если он где-то попадет в плен, то, возможно, будут какие-то торги. Не знаю, это я так думаю. Возможно, в армии сейчас этого нет. И он мне позвонил или написал о том, что его забирают в штаб в Житомире с той работы, которую он выполнял, а он сапер. И очень злой был. Он подумал, что это я позаботился о нем и его переводят в штаб. И чтобы избежать таких провокаций, не создавать моментов для коррупции, я не знаю его командира и что делать для того, чтобы обеспечить ему там спокойное пребывание в части. Но все равно я говорю откровенно, что если бы я узнал о том, что он через некоторое время появится на нуле или в горячей точке, я пытался остановить его хотя бы разговорами, если бы он изъявил сам желание", - добавил исполнитель.

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▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ХАРЧИШИН: “Психологи, не слухайте мене”! Про стосунки, діагноз сина й рідню в РФ

Напомним, ранее Валерий Харчишин высказался о неизлечимой болезни другого сына. Артист рассказал о главной проблеме.