Валерий Харчишин рассекретил место службы старшего сына и куда его перевели из части

Фронтмен группы «Друга ріка» Валерий Харчишин поделился подробностями службы своего старшего сына Дмитрия в рядах ВСУ и рассказал, как часто они видятся.

По словам артиста, из-за военной службы встречи с сыном происходят редко, однако им удается пересекаться во время поездок музыканта в Житомир. Именно там сейчас служит Дмитрий, поэтому такие моменты для семьи особенно ценны.

Как признался Харчишин в проекте «Ближче до зірок», его сын не смог попасть на юбилейный концерт группы 8 марта во Дворце спорта из-за решения командования. Музыкант с сожалением отметил, что для него это было важно, ведь Дмитрий фактически ровесник коллектива.

«Мой старший сын фактически ровесник без одного или двух лет „Другої ріки“. Я жалею, что он не попал на наш концерт, его командование не отпустило», — признался музыкант.

Сейчас сын артиста не только проходит службу, но и занимается подготовкой других военных. Он добился перевода в Житомирский военный институт, где преподает и передает свой опыт. По словам музыканта, Дмитрий уже имеет офицерское звание. Сам парень с юмором вспоминает, что раньше даже не представлял себя в армии и не думал, что станет лейтенантом.

«Говорит, что если бы 10 лет назад ему сказали, что он будет военным лейтенантом, то заржал бы. Дмитрий поборолся за перевод из части. Сейчас он в Житомирском военном институте. Когда приезжаю в Житомир, то видимся», — поделился звездный отец.

Отметим, Дмитрий Харчишин добровольно вступил в армию сразу после начала полномасштабного вторжения. Сначала он служил сапером на севере, занимался минированием и разминированием, а затем прошел офицерские курсы и начал передавать опыт другим защитникам.

