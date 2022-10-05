Валерий Харчишин рассказал, как Олег Винник помогает Украине во время войны

Как признался Валерий Харчишин, он как-то гулял по пустым улицам Киева, и вспомнил Олега Винника.

Музыкант задался вопросом, а где Винник. С его популярностью и доверием людей он мог многое сделать для Украины.

"Он же так популярен, ему люди верят. Потому что, когда мы начали собирать деньги, я понял, что это не просто концерты. Это нужно прибегать к какому-то креативному маркетингу, чтобы собрать. Поедешь за границу, там ценник составляет тысяч 30 за четыре концерта, это только те, которые ты должен заплатить и еще нужно что-то привезти. Поэтому, разочарований очень много. Я знаю сколько артистов ездили за границей и там уже возвращались с нулями, или с минусом даже. Я посмотрел случайно, что концерты в Германии у Олега. Я понял, что там все окей. Ибо на одном из них было указано, что проданы все билеты. Я не знаю, состоялся ли он или нет. Но я понимал, что он мог бы собрать много средств и эти средства нужны были для закупки прежде всего амуниции. Тогда я даже обратился где-то публично, где вы, ребята, давайте что-то делать", — сказал Харчишин в программе "Слава+".

Впрочем, говорит Харчишин, когда он был с благотворительным концертом во Львове, ему рассказали, как Олег Винник помогает Украине:

"А потом, я уже на концерте во Львове, мы собирали на медикаменты, на реабилитацию раненых, выступали в клубе. И зашел террик и говорит: "Я перевожу машины Олега Винника. Он покупает их там и перевозит в Украину". Я говорю: "Ну, передашь ему мои извинения, потому что я не знал этого". Оказывается все, о ком мы говорим они помогают", — отметил Харчишин.

Олег Винник и Роман Недзельский / Фото: facebook.com/nedzelskiy.roman

Вспомнил он, как в свое время репер и продюсер Потап помогал украинцам во время Революции Достоинства:

"Точно не знаю о Потапе, что именно он делал. Но зная лично его, я думаю, что он не избегал. Я видел его на Майдане в 2013 году. Даже не на Майдане, в одной из церквей как он там носил какие-то пакеты с гуманитаркой, с тем, что он привез. Я знаю, что он это делал тихо и, наверное, и на этот раз он не пиарится и делает это тихо как может", — высказал мнение Харчишин.

Напомним, что в июле адвокат Олега Винника эксклюзивно рассказала ТСН.ua о том, что сейчас звезда лечится в одной из клиник Германии. Проблемы со здоровьем у него начались еще до войны, из-за которых артисту даже пришлось отменить несколько концертов. За границей исполнитель ищет необходимый для бойцов транспорт и отправляет его на фронт.

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