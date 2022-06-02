Валерий Харчишин рассказал о 25-летнем сыне, который воюет на фронте

Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин рассказал о своих детях.
Звезда – многодетный отец. У него трое сыновей. Об общении с наследниками в нынешних условиях знаменитость рассказал в "Сніданку з 1+1".
Артист поделился, что ему, пожалуй, больше всего повезло. Артист ездил с концертами в Польшу и другие страны и несколько часов провел с детьми, которые также выехали из Украины: "До этого мы не виделись ровно два месяца".
Впрочем, со старшим сыном, 25-летним Дмитрием Валерий не виделся больше 3 месяцев. Он защищает украинскую землю от российских захватчиков на фронте.
"24 февраля он подошел ко мне и начал раздавать приказы: "Прошу, позаботься о младших, а я пошел воевать". 25-го он уже держал оружие в руках", – рассказал Харчишин.
Знаменитость добавил, что единственная возможность общаться с Дмитрием – в Telegram: "Краткие сообщения – "плюс", "живой", "здоровый", "передислоцировались".
А пока Валерий мечтает встретиться с сыновьями под мирным небом и планирует отстроить семейный дом на Киевщине. Его уничтожили российские оккупанты.
Напомним, недавно стало известно, что Валерий Харчишин развелся с супругой после 13 лет брака. Пара разошлась еще до начала полномасштабной войны.
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