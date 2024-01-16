Валерий Харчишин рассказал о службе сына на фронте: "Начал думать, что он в горячей точке"

Солист группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин откровенно рассказал о старшем сыне, который с начала полномасштабной войны служит на фронте.

В программе "ЖВЛ" музыкант признался, что время от времени переписывается с Дмитрием, однако видеться у них получается крайне редко. По словам артиста, он пытался приехать к сыну, однако тот не говорит, где он находится. Харчишин даже начал беспокоиться, что Дмитрий служит в горячей точке, ведь об этом раньше уже говорилось.

"Мы не виделись уже очень давно, его же не выпускают. Время от времени я с ними переписываюсь. Мы пытаемся встретиться, но не выходит. Он находится на севере. Я, когда возвращаюсь с концертов, я постоянно ему пишу: "Возможно, я заеду?". Но он мне никогда не говорит, где они. Я уже начал волноваться и заподозрил в том, что он мне лжет, и я начал думать, что он, возможно, находится в какой-то горячей точке, потому что об этом говорилось", – признался певец.

Валерий Харчишин с сыном

В частности, Дмитрий находился на военных учениях во Франции. Однако Харчишин заподозрил сына во лжи. Поэтому певец выдвинул парню ультиматум, или тот говорит, где он находится, или он узнает это у командиров. Наконец, исполнитель узнал, что Дмитрий сейчас служит на севере.

"Когда я заподозрил его в этой лжи, то уже решил, что должен узнать, кто его командир для того, чтобы понять, где они. Я даже начал угрожать и говорить: "Если ты мне не скажешь, где ты, то я узнаю, кто твой командир, и узнаю, где ты. Поэтому просто говори мне откровенно и честно, где ты и что делаешь". Он мне признался, и я успокоился", — рассказал артист.

Напомним, ранее Валерий Харчишин прокомментировал свой развод с супругой после 13 лет брака. Исполнитель намекнул, что стало причиной этого решения.

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