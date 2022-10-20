Валерий Харчишин с волонтерами разобрал свой полностью уничтоженный оккупантами дом в Гостомеле

От дома музыканта не осталось ничего, кроме мусора.

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин на днях вместе с волонтерами "Добробата" разобрал свой полностью разрушенный российскими оккупантами дом в Гостомеле.

Фотографии с места, где когда-то стояло жилье музыканта, появились на официальной странице волонтерской организации в Facebook.

Волонтеры помогли Валерию Харчишину разобрать остатки его дома в Гостомеле / Фото: facebook.com/dobrobat.in.ua

Волонтеры помогли Валерию Харчишину разобрать остатки его дома в Гостомеле / Фото: facebook.com/dobrobat.in.ua

Волонтеры помогли Валерию Харчишину разобрать остатки его дома в Гостомеле / Фото: facebook.com/dobrobat.in.ua

"Волонтеры "Добробата" помогли разобрать завалы разрушенного дома лидера группы "Друга Ріка" Валерия Харчишина. Вражеские снаряды не выбирают, чей дом уничтожать. Они одинаково беспощадны к украинцам. Семейный дом музыканта Валерия Харчишина в Гостомельской общине был разрушен российскими оккупантами. В доме выросли трое сыновей артиста, а сейчас от него остались только обломки", — говорится в описании к фото.

Волонтеры помогли Валерию Харчишину разобрать остатки его дома в Гостомеле / Фото: facebook.com/dobrobat.in.ua

Волонтеры помогли Валерию Харчишину разобрать остатки его дома в Гостомеле / Фото: facebook.com/dobrobat.in.ua

Волонтеры помогли Валерию Харчишину разобрать остатки его дома в Гостомеле / Фото: facebook.com/dobrobat.in.ua

Однако, как отметили волонтеры, чтобы завершить расчистку завалов на месте разрушенного жилья и ликвидировать последствия "прилета" вражеской артиллерии, на объект придется выезжать еще раз.

Отметим, что в начале апреля Валерий Харчишин показал свой полностью разрушенный российскими оккупантами дом в Гостомеле, от которого ничего не осталось.

Так выглядел дом музыканта перед "освобождением" российских кафиров. / Фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn

Напомним, ранее Валерий Харчишин рассказал, подавал ли на возмещение его разрушенного дома от государства и с какими трудностями столкнулся во время процесса оформления необходимых документов.

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