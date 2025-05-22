Валерий Харчишин шокировал последним разговором с родственниками в РФ: "Для них Украина - это дача"

Валерий Харчишин / © YouTube-канал Марічка

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Фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин рассказал, как пытался донести правду о войне своим родственникам в России.

Сразу после полномасштабного вторжения артист стал свидетелем первых преступлений РФ на Киевщине. Увидев вражеские беспилотники, он начал документировать все на видео. Валерий в интервью на YouTube-канале Маричке Падалко объяснил, что снимал все ради единственной цели - показать доказательства того, что РФ вторглась в Украину, семье своей двоюродной сестры, которая живет в Мурманской области государства-террористки. Но реакция была привычной для зазомбированных россиян - равнодушие и отрицание.

"А для чего снимаю? Для того, чтобы отправить своим родственникам в Мурмаши в Мурманской области. Сделать еще одну попытку, к которой прибегнул после вторжения в Крым, что вот ваши зашли в Крым, вот ваши там. Они же конечно все это отрицают и в этот раз был такой же ответ: "Ну тут все об этом говорят", - вспомнил исполнитель.

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Кадры из архива Валерия Харчишина / © YouTube-канал Марічка

Харчишин удивил, что даже там его родные до сих пор говорят на украинском, но все равно живут в параллельной реальности. Они не верят в факты, которые видят украинцы ежедневно, оправдывают войну и воспринимают Украину не как Родину, а как нечто далекое и ностальгическое. Затуманенных ложью родственников музыкант сразу заблокировал.

"А мы специально разговариваем на украинском языке с ними, потому что они сохранили язык там и разговаривают между собой на украинском. Для них Украина - это дача. Они оказались там сознательно, они там рождены. Там живет моя двоюродная сестра, которая родилась в Украине, а потом в юном возрасте переехала и большую часть своей жизни провела там. Но она помнит язык, песни, она может спеть какую-то украинскую народную песню. Но вертолеты... "Видимо, спецоперация, видимо, так надо. Мы маленькие люди" - все эти нарративы. Для них "Украина – это просто дача. Украина – это что-то очень хорошее, но мы миновали. И мы немного хуже, чем они, потому что Украина – это село, а Россия – это город". Так вот ответ от моего племянника был: "Здесь все об этом говорят, но я не верю". И я их заблокировал сразу", - ошеломил солист "Другої Ріки".

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ХАРЧИШИН: “Психологи, не слухайте мене”! Про стосунки, діагноз сина й рідню в РФ

Напомним, ранее Валерий Харчишин рассекретил, кем его сын служит в ВСУ. Также артист удивил, почему редко с ним общается.

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