Валерий Харчишин удивил, как писал экс-супруге "предсмертное" сообщение во время полета

Валерий Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Лидер группы «Друга Ріка», Валерий Харчишин, поделился забавной историей о полете на старом «Антонове», во время которого он успел написать жене «предсмертное сообщение».

Музыкант вспомнил перелет в Днепр, который запомнился абсолютным отсутствием комфорта и ощущения безопасности. По его словам, тогда он решил лететь отдельно от группы. Другие участники выбрали дорогу на автомобиле. И уже в небе стало понятно, что эта идея была не самой удачной. Воспоминание артист озвучил в проекте «Критиканты».

«Я летел в Днепр. Пацаны сели в бус и уехали, а я полетел. Это был какой-то дряхлый „Антонов“. Он трясся так, что у меня даже волосы в носу дрожали. Он был старше, чем я. И когда он взлетал, я успел написать жене сообщение: что у нас долгов нет, мои счета такие-то, карточка такая-то… Я уже попрощался с жизнью», — рассказал Харчишин.

Как признается певец, больше всего его удивила реакция жены. Вместо паники или волнения она ответила совсем не так, как он ожидал. И это лишь добавило истории комического оттенка.

«Жена прочитала — и там смайлики с реками слез (ред.)», — отметил артист.

Он также добавил, что сам перелет длился около часа, но из-за напряжения казался значительно длиннее. За это время в голове промелькнуло столько мыслей, что их хватило бы на отдельную историю.

«Час лететь, а мысли — как в том анекдоте: как любовника застукал мужчина и он прыгнул с 22 этажа, летел, зацепился за дерево, а, пока летел, думал — никогда не пойду к любовнице; и думает потом: три секунды летел, а такая х**ня в голову лезет. Так же и я — летел и думал, что надо успеть все написать», — добавил музыкант.

Речь идет о событиях многолетней давности, когда музыкант активно гастролировал по Украине вместе с группой «Друга Ріка». На тот момент он находился в браке с Юлией Харчишиной, с которой впоследствии развелся.

