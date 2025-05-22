Валерий Харчишин восстановил разбомбленный дом в Гостомеле и объяснил, почему там не живет

Валерий Харчишин и его разрушенный оккупантами дом в Гостомеле

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Фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин рассказал о восстановлении своего дома в Гостомеле после того, как туда попали оккупанты.

По словам артиста, ему удалось построить дом за месяц. Впрочем, дальше процесс затянули дополнительные работы внутри нового жилья. В частности, в интервью на YouTube-канале Марички Падалко музыкант поделился, что еще год времени пришлось потратить на отделочные работы.

"Пытаясь построить дом за месяц, мы сделали это очень быстро. Погрузились во второй этап отделочных работ и хотя мы декларировали быстрое строительство, но они традиционные для нас. Это опять же гипсокартон, шпаклевка, покраска. Мы не смогли этого избежать, но возможно было предусмотреть и на этапе чертежа - там можно было предусмотреть, чтобы изготовить внутренние стены уже готовыми для того, чтобы сократить время. Мы бы после тех ошибок, которые мы наделали, и построили дом за месяц. Но отделочные работы, отсутствие денег и куча всего остального забрали у нас еще год", - поделился Харчишин.

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Дом Валерия Харчишина в Гостомеле после разрушения / © facebook.com/dobrobat.in.ua

Сейчас Валерий бывает в построенном доме, но не часто. Все потому, что туда вернулись его бывшая жена с детьми. Поэтому после развода он приезжает туда только с целью встречи с нащадками. Тем не менее, он счастлив, что на разрушенном когда-то месте снова воцарилась жизнь.

"Я в нем часто бываю, но назвать это проживанием там, то нет, потому что мы разведены с женой. Я заботился об этом доме, я сделал все возможное, чтобы он был у моих детей. И наконец они туда вернулись, я счастлив. Я там нахожусь довольно долго, часто, но я там не живу и не имею права там жить, поскольку мы, к сожалению, разведены", - добавил певец.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ХАРЧИШИН: “Психологи, не слухайте мене”! Про стосунки, діагноз сина й рідню в РФ

Напомним, ранее Валерий Харчишин вспомнил последний разговор с родственниками из России. Артист шокировал их позицией.

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