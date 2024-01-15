Валерий Харчишин впервые намекнул на причины развода с супругой после 13 лет брака

Артист также признался, когда в последний раз виделся с сыном, который сейчас находится в ВСУ.

Солист группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин после грустного известия о разводе с женой Юлей, намекнул на возможные причины такого решения.

Певец объяснил, что люди могут расстаться по трем причинам. В частности, среди основных он назвал проблемы, возникшие у пар в результате полномасштабного вторжения. Очевидно, что их с экс-женой брак не выдержал расстояния. К тому же, по словам знаменитости, люди способны изменяться под влиянием критических ситуаций.

"Я сейчас разведен, это факт. Официально я свободен. По моему мнению, разводятся сейчас люди по трем причинам. Первая – я не верю в любовь на расстоянии, вторая причина – в критических ситуациях люди становятся сами собой и третья причина – как бы вы там не договаривались, сколько бы у вас ни было детей, любовь не спрашивает разрешения прийти в твою жизнь и у каждого она может появиться, а дальше или ты ее поборешь, или ты отдашь себя ей, вот и все", - рассказал Валерий в интервью для "ЖВЛ".

Валерий Харчишин с экс-женой / Фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Так, экс-жена певца вместе с их двумя детьми находится на западе Украины. А вот третий старший сын Дмитрий с первых дней агрессии РФ находится в составе ВСУ. Кстати, Валерий также поделился, как давно виделся с 25-летним парнем.

Валерий Харчишин с сыном Дмитрием

"Мы не виделись очень давно. Он сейчас на севере. 24 февраля 2022 года мы с ним попрощались, как и с моими младшими детьми. Они поехали дальше на запад. Старший вышел в Житомире, и 25 февраля он уже был с оружием. Я боялся всего, я волновался, что он не знает, как вообще обращаться с оружием", - добавил артист.

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Напомним, недавно начали ходить слухи, что певец и актер Джастин Тимберлейк находится на грани развода со своей женой, актрисой Джессикой Билл. Инсайдер рассказал, как супруги пытаются спасти брак.

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